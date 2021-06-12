何柱國稱只持有特區護照　星島賣盤後無組黨：唔會同人爭搶

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-12 13:40

全國政協常委何柱國近日頻頻現身，他日前出席電台節目時，批評特首林鄭月娥「自把自為」搞逃犯修例，連累令香港被制裁。他早前更表態考慮選特首，但前提是林鄭競逐連任，因想與對方進行辯論。 何柱國今日（12日）出席「中國共產黨與一國兩制」主題論壇後主動提到，自己只持有一本特區護照，並無其他國家護照，其子亦一樣。他又談及早前出售星島新聞集團，稱自己現時無任何計劃，「無組過黨，亦都唔會同人爭搶」。

中聯辦主任駱惠寧在論壇指，叫囂「結束一黨專政」的人，是毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。

何柱國說，近月因為病情關係所以留在家，所以看多了新聞及歷史書，他閱讀新加坡前總統李光耀的書籍後，有親身體會，坦言新加坡都是「一黨專政」。他認為，一個黨有起有落，「做錯後就改進，每個人都有錯」，又提到中國共產黨與美國民主黨及共和黨一樣，「邊個管治得好咪執政」，強調自己沒有攻佔其他人地方，只有不斷被人攻擊。

何柱國又說，正如日前在電台節目中提及，希望去移民的年青人應等多一兩年，「睇下嚟緊會發生咩事」，認為中西方文化是有不同，彼此要互相尊重。

早前出售星島集團的何柱國，見記者時主動談及星島賣盤一事，稱曾徵詢部分同事意見，有人指集團應向多方面發展，而碰巧遇上佳兆業主席郭英成，有同事認為他很有魄力，希望他能帶領集團走上另一層次。