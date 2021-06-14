樹仁學者著《速讀香港史》 予中學生　稱示威者涉獲境外勢力支援

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-14 19:15

反修例事件不少中學生參與，近期有人發現中華書局出版一本名為《速讀香港史》書籍（2021年5月初版），封面寫上「寫給中學生的極簡香港史」，就本港歷史及近年社會事件作描述，立場具一定爭議性。 書中稱，2019年反修例示威事件，部分示威者幕後涉嫌得到境外勢力財政與物資的支援，令中央政府決定訂立《港區國安法》。提到元朗站「721事件」，書中稱指控「支持反修例的媒體」將事件定性為「警黑勾結」，令社會輿論焦點從「中聯辦遇襲」轉移。 該書作者周子峰為樹仁大學歷史系的助理教授，其他著作包括《圖解中華人民共和國史》、《圖解香港史》系列等，均由中華書局出版。

書中稱六七暴動後 港英「徹底妖魔化左派」

教協前總幹事馮家強在Facebook表示，最近到三聯書局閒逛時，發現一本「奇書」，當中對本港歷來的社會事件有不少描述，例如將「六七暴動」形容為香港左派由於長期受到港英政府的壓迫，在內地「極左」思潮影響下，掀起濃烈的抗爭意識，「部分激進的左派人士在未得到北京方面支持的情況下，到處放置炸彈，惹起市民反感」，後來燒死「極力挖苦左派」的商台播音員林彬。



書中指，當時在領導人周恩來施壓下平息，又指港英政府之後加緊實行宣傳與歧視政策，「妖魔化」左派。

就六四事件，該書指當時「部分激進學生在天安門廣場絕食，企圖迫使政府接受學生所有要求」，又稱後來局勢逐漸失控，至6月4日凌晨，政府動用武力驅趕天安門廣場上的學生。

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指721事件林卓廷「乘輕鐵」入元朗

2003年，港府提出《基本法》第23條立法，時任保安局局長葉劉淑儀曾多次到各大學解釋政府政策，該書形容「葉劉與學生鬧得不歡而散，其言論亦被親泛民的傳媒多番誇大報道，激起市民反二十三條的情緒」，又指部分傳媒有意鼓動50萬香港市民上街遊行。

至近年的反修例事件，《速讀香港史》 稱時任立法會議員林卓廷與反修例的支持者「乘輕鐵」抵達元朗站，與身穿白衣人士發生衝突，又指事後支持反修例的媒體，將襲擊事件定性為「警黑勾結」，成功將社會輿論焦點從中聯辦遇襲，轉移到無辜市民被黑社會襲擊。

不過，當日林卓廷的Facebook直播片段顯示，他在衝突發生後才到場。事實上，當日林卓廷與民主黨冼卓嵐等人，是從美孚站乘坐西鐵到元朗站；冼接受查詢時笑言，「怎可能坐輕鐵呀？CCTV全部影到的。」