科技巨擘憂起底修例　消息：私隱專員本周與科企視像會議調停

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-07-06 13:07

港府計劃修訂《個人資料（私隱）條例》，將「起底」行為刑事化，賦予私隱專員調查權和檢控權，並有權要求網絡平台糾正涉及「起底」的內容。外媒報道，Facebook、Google、Twitter等科技巨擘組成的亞洲互聯網聯盟，曾私下警告政府，若推動有關修例，可能退出香港市場，不再在香港提供服務。 個人資料私隱專員公署表示，已收到聯盟發出對修訂《私隱條例》的意見，但強調修例只涉及非法「起底」行為，並反駁有關修例會影響外商在香港投資的說法。 據了解，個人資料私隱公署爭取本周內，與有關公司的代表舉行視像會議，調停事件。

林鄭：社會廣泛支持修例 私隱專員樂意解說

特首林鄭月娥今早回應指，如果網絡平台對修例有關注，私隱專員樂意與他們見面，了解關注。林鄭指過去一段時間，很多人因為被人「起底」受到創傷，社會廣泛支持政府要處理問題。

個人資料私隱專員公署表示，已收到亞洲互聯網聯盟的信件，表達他們對擬議修訂《私隱條例》以打擊「起底」的意見。個人資料私隱專員鍾麗玲強烈反駁任何有關修例會影響外商在香港投資的說法，公署重申，修例只涉及非法的「起底」行為及私隱公署的相關執法權力。



修例中會清楚列明「起底」罪行的範圍，修例不會對言論自由產生任何影響。私隱公署歡迎持份者對修例提出意見，並會在短期內與聯盟的代表會面，以更清楚了解他們的意見。據悉，私隱專員本周內與科企代表舉行視像會議，討論事件。

個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

IT界：料香港用戶仍可使用Google

社會關注，一旦Facebook、Google撤離香港，香港用戶是否仍可使用相關服務。資訊科技界選委黃浩華今日在電台節目表示，相信市民在短期內，仍然能使用Google、Facebook和WhatsApp等，解釋指現時本港用戶使用的Google服務，可能是由境外伺服器提供，即使Google駐港辦公室遷往其他地區，對香港用戶未必有很大影響。

不過，黃浩華認為今次事件亮起警號，擔心會令駐港國際科技巨企，對本地的營運環境有信心危機。