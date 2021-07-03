趙恩來辭支聯會常委　首名骨幹退任

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-04 20:35

在《港區國安法》下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四集會被禁，其五大綱領之一的「結束一黨專政」，早前更被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。 自今年4月開始，支聯會相繼有不同成員、團體宣布退出。日前有消息指，荃灣區議員趙恩來已退任支聯會常委，他接受《香港01》查詢時證實上月已退任常委，成為首位退任的支聯會常委，被問到退任原因，他僅多番強調並無特別原因。

支聯會第三十二屆常委會。 (支聯會Facebook)

支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自4月起出現退會潮，包括梁耀忠議員辦事處、公民黨黎志強議辦等。直至近月再有多人退出，包括正因民主派35+初選案被還柙的前區議員范國威、元朗區議會副主席麥業成等。日前亦有消息指，街工辦事處亦已退出支聯會，主席盧藝賢接受查詢時僅稱現時沒有任何回覆，稍後才作回應。

支聯會去年12月改選領導層，新一屆常委會由20人減至14人，主席李卓人當時表示，減少常委人數旨在精簡架構，提高支聯會決策效率，同時考慮到在《國安法》下擔任常委的風險增加，倘若支聯會出現問題，也有人可以站出來承擔常委工作。

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