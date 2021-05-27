譚志源談高官問責制為AO平反：我做𡃁仔都寫齊各方案利弊

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-27 21:41

近期本港建制派多次強調需要改善港府施政效能，特別有不少針對公務員效率的言論。曾任公務員20年的前政制及內地事務局局長譚志源今日（27日）在facebook節目上表示，公務員工作時雖然願意以大局為重，但亦希望確保程序公正、政策周全，提到自己擔任低階職位的政務主任（AO）時，擬備文件亦相當詳盡。他強調，公務員與局長做事都是有良好意願。 譚志源又提到，政治委任制度的設立，是為了令特首有其團隊一同工作，但制度會出現「空降」外來人士擔任局長的情況，為了照顧公務員心理，於是讓常任秘書長及局長一同帶領團隊工作，而將人事任命權及財政權交給常秘負責。

譚志源指，有未擔任過公務員的人成為局長後，對公務員做事耐性不足，容易與公務員「開火」，令公務員不想與他們溝通。（民建聯影片截圖）

公務員需確保程序公正、政策周全

譚志源在民建聯facebook節目「變革香港」接受訪問，被問到公務員是否有做事效率時，回應指政府內本身有很多委員會、程序，工作又要向立法會問責，故不少公務員雖然願意以大局為重，但亦希望確保程序公正、政策周全，「因為我自己做𡃁仔AO時，我寫行政會議文件，我都要寫埋有幾多個唔同方案，每一個方案的好處、唔好處，比較之後歸納不如推薦呢一個方案」。他表示，文件會列明整個政策原因、比對、過程，以至持份者意見、預料社會反應等都有。不過，有時候局長有可能會很心急，希望「救人如救火」，但譚志源強調局長與公務員，其實都是有良好意願。

譚志源指，有未擔任過公務員的人成為局長後，對公務員做事耐性不足，容易與公務員「開火」，令公務員都不想與他們溝通，以至「積極不合作」。他認為，政府日後在吸納政治班子時，可多考慮其背景、經驗為主，例如沒有公職、管治經驗的人加入成為局長，其適應期會比較長。

譚志源表示，未曾擔王公務員的局長與公務員相處或欠耐性，但強調局長與公務員，其實都是有良好意願。（資料圖片）

譚志源指自己任局長與公務員有商有量 沒有嫌隙

譚志源提到高官問責制的背景，指時任政制及內地事務局局長林瑞麟在2002年推出高官問責制時，考慮到需要適應期，而且高級公務員難免對空降的局長有一定懷疑，所以安排常任秘書長與局長一同帶領團隊工作，由局長多做政治工作，常秘擔任公務員工作，並由局長領導。

被問到局長的角色會否淪為有如公務員的劏箭牌時，譚志源指不一定如此。他以自己擔任局長為例，表示他擔任局長時與常秘關係很好，不少高級官員任命，常秘都會詢問他意見。一些財政安排上他們都有商有量，更與副秘書長等人一同參與，沒有產生嫌隙。