反外國制裁法｜林鄭：支持本地立法納入基本法　防外國勢力炒作

全國人大常委會下周開會，料將《反外國制裁法》列入香港《基本法》附件三。特首林鄭月娥今（10日）出席行政會議前表示，支持透過本地立法方式在港實施《反外國制裁法》，認為做法較穩妥，亦可避免有另有用心的人藉機炒作，但最終做法仍有待人大常委會決定。

她解釋，與《港區國安法》由中央直接頒布實施的做法不同，《國安法》為香港而設，在草擬法案階段已考慮到香港實際情況，並聽取特區政府意見。



林鄭月娥指，《反外國制裁法》屬全國性法律，涉及外交事務，並非香港高度自治事宜，完全符合《基本法》第18條列明，可直接納入附件三的條件。

她認為，為確保《反外國制裁法》有效全面準確實施，經本地立法實施較為穩妥，立法過程有助澄清相關法例在港實施的程序，更符合香港法例要求，亦可避免外國勢力、外國政府或西方媒體藉機炒作，企圖壓制中國發展和破壞本港國際金融中心地位。

林鄭月娥提到，《港區國安法》由中央直接頒布實施，是由於《國安法》在草擬階段已充分考慮到在港實施的因素，特區提出的意見絕大部分獲採納，情況與《國歌法》及《反外國制裁法》等全國性法律不同。