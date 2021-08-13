陳梓維另類「最後通牒」？一天眾籌20萬元　倘不達標即停地區工作

政府將安排區議員宣誓，逾二百名區議員上月「骨牌式」辭職，包括以「政治素人」姿態擊敗民建聯葉傲冬的油尖旺前區議員陳梓維。

陳梓維今早（12日）在個人社交平台Facebook發起網上眾籌，倘24小時內籌得20萬元，同時Facebook專頁讚好人數超過1萬，將會繼續營運位於佐敦的地區辦事處至2023年，倘不達標，將立即停止跟進所有地區工作。



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稱銀行戶口只剩1355元

陳梓維形容眾籌猶如把其命運「交俾上天決定」，如成功眾籌到目標金額，會把其中10萬元用作辦事處的營運開支，剩餘10萬元用作「開店的滾存資金」，「致（至）於開咩舖頭，交由街坊自行決定，亦是我選舉其中一個口號」。假如眾籌未能達標，將停止跟進所有地區服務，並把所有籌得款項分兩筆捐予612人道支援基金及聖約翰救傷隊。

陳梓維其後再發文，稱私人銀行戶口總餘只有1,355.42元，現已有街坊希望資助他2,000元。

陳梓維辦事處的營運預算（元）

辦事處租金：8,000

辦事處管理費：1,773

影印機費用：600

固網費用：600

（包兩條電話線+傳真線+1,000m上網）

電費：平均400-800

雜費：2.000左右

（廁紙、飲用水、手提費用…等）

以上每月計算

來源：陳梓維Facebook



網民留言炮轟：「擺明唔想做」

陳梓維發文後飽受抨擊，元朗區議員張智陽留言直指：「唔好重Post啦，不如你襯五點幾無乜人直接Del埋Post啦」，有人網民留言稱：「24小時籌20萬，擺明唔想做....」、「錢就街坊比，活動就街坊諗，請問你喺度做咩？」、「投咗票俾你，做咗咩野？唔睇政見先，最基本都無做，而家要錢， 做咩野又答唔出？」