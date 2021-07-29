民主黨續守社區堡壘　研撥200萬元　助各地區據點起動｜政圈風聲

近月不同媒體引述政府消息，指政府計劃將安排所有區議員宣誓，涉及4類負面清單行為的區議員可能被DQ，甚至追討薪津，觸發逾200名區議員辭職，惟宣誓安排至今仍只聞樓梯響。最高峰坐擁近90個區議會議席的民主黨，經歷骨牌式辭職潮後，僅剩下28名區議員，黨主席羅健熙在辭任區議員後表明，希望在各地區保留地區據點，繼續為市民提供服務。

據了解，民主黨正研究推出地區發展資助計劃，為地區據點提供實報實銷的資助，協助辭職區議員在地區據點的起動工作。民主黨司庫單仲偕接受《香港01》查詢時表示，該黨首年為計劃預留200萬元，旨在為有意留在社區服務的區議員，提供資助以延續地區服務，料該黨最終能保留全港8個至10個據點。



辭任南區區議會主席的羅健熙早前透露，希望在南區保留兩個地區據點，繼續為市民提供服務。（盧翊銘攝）

結束議辦恐「損手離場」 影印機、寬頻費須賠數萬元

對一眾民主派區議員而言，留守區議會固然艱難，辭職也不能一走了之，結束辦事處等後續工作非常繁複。不少區議員指出，結束議辦須處理影印機租約、寬頻租約、議辦租約、遣散員工、清理文件及物資等工作，不少區議員的影印機、寬頻的租約期長達四年，有供應商願商議較「人道」的結束合約方案，例如允許影印機轉名、以優惠價斷約等，但有部分供應商「企硬」，有區議員直指，單是影印機和寬頻費，已花近5萬元作賠償之用。

更甚的是，有部分服務私樓區的前區議員慨嘆，有議辦租約「一簽就一簽四年」，如今斷約須賠償極高費用，有前區議員唯有思考轉營方案，例如將議辦轉租予其他公司或機構，亦有前區議員透過議辦原址搞小生意。初步統計，為數不少的前區議員因結束議辦，最終耗費5萬至10萬元，「損手離場」。

單仲偕。(鄭子峰攝)

單仲偕指保留地區據點並不容易：俾咗錢都要有人肯捱

有辭職的民主黨區議員透露，該黨向辭職區議員提供結束辦事處資助，助黨員應付高昂的開支。單仲偕接受查詢時表示，有關計劃將會為黨員提供一筆實報實銷的資助，協助黨員支付一些未能向區議會申報的開支。據悉，計劃金額並無上限，只要該黨審批時認為有關款項合理、與地區工作有關且有單據，便合資格申請。

辭任南區區議會主席的羅健熙早前透露，希望在南區保留兩個地區據點，繼續為市民提供服務，強調服務不會因議席和任期而結束。有辭任區議員的「乳鴿」指，該黨正研究為有意延續地區工作的黨員提供資助計劃，「幫補」地區據點的開支，金額同樣是實報實銷。該名前區議員透露或會申請資助，向區議會回購一直沿用、載有地區服務資料的電腦和手提電話。

中委會曾商討 細節仍在擬定當中

有民主黨核心解釋，有關計劃曾於中委會上討論，細節仍在擬定當中，暫時未知何時正式推出。他續指，有關資助主要是資助地區據點的啟動工作，長期目標是希望不同據點能夠自給自足，即使日後毋須領取資助，亦能持續辦事處運作，「今年（民主黨）就話可以籌到錢，但下年、再下年就未必真係籌到錢。」

單仲偕表示，該黨首年為計劃預留200萬元，旨在為有意留在社區服務的前區議員，提供資助以延續地區服務，初步料每月能為各地區據點提供2萬至3萬元資助，細節仍在擬定當中，料該黨最終能保留全港8個至10個據點。

單仲偕指，計劃具體執行由交各地區「掛帥」，即由地區據點處理和接收當區的申請。他指出，要保留地區據點並不容易，「就算俾咗錢（資助），都要有人肯捱，好辛苦，以前做區議員就話有得請人（助理），依家得自己一個。」

七名民主黨成員早前辭去南區區議員的職務。

有「乳鴿」考慮或轉行

一名年輕的民主黨前區議員亦坦言，未必會留在地區服務，或思考及早轉行，認為若再不轉行就會錯失時機，「依家我廿幾歲，好難繼續做地區落去，可能都要諗下係咪轉行，但依然好想『做區』，真係好兩難」。

▼▼▼▼部分留任民主黨區議員▼▼▼

