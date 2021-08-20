專訪｜羅健熙守南區據點　續開地辦與市民「圍爐」　研搞生意開源

政府原計劃安排全體區議員於7月宣誓，期間多次傳出風聲，將向被DQ的區議員追討自上任以來的薪津，涉額至少百萬元，觸發逾200名民主派區議員「骨牌式」辭職。辭職潮過後，有前區議員退出政壇、轉行，甚至舉家移民；亦有人決意留守地區，轉身份續服務市民，例如由民主黨主席羅健熙牽頭的南區團隊。

羅健熙月初接受《香港01》專訪時談及留守地區的構想，指南區團隊擬保留至少兩個地區服務點，包括由他與陳欣兒的利東地辦，亦正思考能否維持在華富開設地辦。羅健熙表示，會把擔任區議會主席多出的50多萬元薪金，投入至「利東辦」的運作，但「頂晒籠」支撐半年至9個月，因此目前需思考增加收入來源，包括做小生意。

政治低氣壓籠罩香港，羅健熙認為，民主黨此時留守地區尤其重要，「大環境、大政治，我哋（民主派）未必改變到好多，咪喺細嘅地方維持著嗰股力量、關係、支持，維持著嗰一啖氣、堅持到底最後的力量，呢個就係民主黨嘅個性。」



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23歲起服務利東 「預咗自己一定會被DQ」

走進羅健熙位於利東商場的地辦，大門貼上「預備交舖搬遷，辦事處暫停對外開放」的大字報，職員們忙著把辦事處物資搬走，為地辦遷往商場「冬菇亭」作準備。途經地辦的街坊探看著辦公室的玻璃門，有人依舊就公屋申請、申請消費券等事宜向職員求助，亦有街坊在門外聚起來「打牙骹」，「呢個辦事處已經係第12年，由2009年開始，我喺差唔多朝九晚五、朝十晚六，到後來多咗政治參與，出去嘅時間多咗，但整體好多時候都係啲街坊入嚟，求助嘅都係日常所需，申請登記五千蚊、之前嘅一萬蚊，再有啲之前換身份證、申請公屋綜援，咁多年都係維持著類似情況。」37歲的羅健熙訴說著利東辦的服務日常。

羅健熙於2007年首次出戰區選，惟以25票之差落敗，4年後捲土重來，成功當選為利東（二）選區區議員，與區諾軒被稱為「利東孖寶」。2019年區議會選舉，民主派大勝兼取下17區主導權，羅健熙獲推舉為區議會主席，惟隨著今次宣誓風波，他選擇辭職卸下區議員身份，但繼續堅守地區，為街坊服務。

羅健熙坦言，多月前已有網媒報道稱將會DQ區議員，自言早已預料「一定會被DQ」，並已開始思考如何繼續營運「利東辦」，故到了7月辭職潮之時，已把繼續維持地區服務的因素，放進是否辭職的考慮當中，「當時諗無論如何都想繼續開地辦，政府咁放得風，我就預咗DQ硬，雖然我唔覺得佢追到我錢，但我諗既然keep等著政府幾時DQ，倒不如快手展開之前已Plan好嘅計劃。」

羅健熙位於利東商場的地辦，大門貼上「預備交舖搬遷，辦事處暫停對外開放」的大字報。（羅君豪攝）

料利東辦每月開支六萬元 冀繼續聘用3至4名員工

民主黨原於南區共有7名區議員，惟7人全數辭職，羅健熙在辭職後已透露希望在當區保留服務據點，他在訪問中進一步闡述未來的地區工作藍圖。他指，南區團隊擬保留至少兩個地區服務點，包括由他與陳欣兒聯辦的利東地辦，亦正思考能否維持在華富開設地辦。

位於利東商場的地辦因翻新工程，須遷往商場「冬菇亭」，料最快8月底投入服務，羅健熙指，「冬菇亭」地方較大，故租金較原本高，同時他希望繼續聘用3至4名員工，在盡量壓縮開支的情況下，料利東辦每月開支約6萬元。羅健熙早前表明，會把擔任區議會主席多出的五十多萬元薪金，用作利東辦的運作之用，坦言「頂晒籠」可支撐半年至九個月，「冬菇亭裝修都要十幾萬，再扣返每個月人工、開支，純靠自己嘅儲蓄，半年、九個月『頂晒籠』。」

我真係想有服務俾人、真係可以做得好，提供到有質素嘅服務。啲人課金俾你，要課得有價值，唔係純粹滿足政治、立場上嘅需要。 民主黨主席、南區區議會前主席羅健熙

冀「課金」非純粹滿足政治需要

既然難再節流，就要思考如何開拓收入來源。本月中，民主黨徐遠華、陳炳洋宣布在南區開辦教育中心，提供補習課程；羅健熙表示，正思考以不同方式增加收入，例如考慮舉辦團購、興趣班，日後舉辦更多街坊旅行，甚至搞一些小生意。本身在大學修讀社工的又笑言，「出去搵工唔會有人請」，「我呢啲political active嘅人，唔相信有人再請我，喺社工呢一行，都好合理，社福機構咁你我分明，我政治參與度咁高，當然『另一邊（建制派）』就唔同講法啦。我估可能都要做啲自己唔係好擅長嘅嘢，就係搵生意做。」

他強調無論如何轉型、以甚麼方式籌款，質素須為大前提，「我唔想因為我係羅健熙，我哋係辭職區議員，所以大家就支持我啦。我要真係有好嘅嘢提供到俾人，先會安心收嘅人哋錢；我做區、收Patreon，唔係因為我以前做開個區，所以你哋就要繼續支持我，我真係想有服務俾人、真係可以做得好，提供到有質素嘅服務。啲人課金俾你，要課得有價值，唔係純粹滿足政治、立場上嘅需要。」

羅健熙坦言，多月前已有網媒報道稱將會DQ區議員，自言早已預料「自己一定會被DQ」，並已開始思考如何繼續營運利東辦。（羅君豪攝）

「我已經當自己係一個會破產嘅人」

據了解，民主黨正研究推出地區發展資助計劃，為地區據點提供實報實銷的資助，協助辭職區議員在地區據點的起動工作，該黨首年為計劃預留200萬元，旨在為有意留在社區服務的區議員，提供資助以延續地區服務，料該黨最終能保留全港8個至10個據點。

羅健熙稱需與該黨區議員再商討，未有實體計劃，但已有大方向，又指是否批出款項，須視乎有關地區服務計劃能否有空間、有條件自負盈虧，又相信大部分地區也會有黨友留守，推動不同地區計劃，「最重要係（黨友）知要道資源唔係一定有，我哋今年籌到錢，唔代表明年、後年籌到，唔知個黨會唔會俾人變做鬥爭嘅一部分，所以要準備自負盈虧，呢啲長期發展一定要諗。」

羅健熙表示，個人不打算依賴黨的資源，延續地區發展及服務，「我已經當自己係一個會破產嘅人，所以我啲錢準備掉晒落個區，如果最後唔使全部錢放晒落去，有返少少揸嗱都好嘅。」

羅健熙指，由於他早已表明會留守地區，故街坊未有因其辭職而有太多離愁別緒。（羅君豪攝）

大政治難改變 「就係要圍下爐嘅時候」

立法會地區直選過往沿用比例代表制，地區樁腳多寡被視政黨能否取得議席的關鍵，惟隨著選舉制度修改，再留守地區會否失去政治上的戰略意義？羅健熙直指，地區工作不一定要與選舉掛勾，自言多年來也非以擔任立法會議員為目標，只想做好地區服務，至於做好地區工作與民主黨是否參選各級議會選舉，並無任何衝突和連繫。他指，其服務地區的目標，就是希望讓區內居民對區內事務有更大自主權，為社區和居民充權（Empowerment）。

羅健熙又指，在政治低氣壓下留守社區，讓市民能夠「圍爐」是尤其重要，「呢段時間，就係要圍下爐嘅時候，點解大家咁重視社區，就係社區可以有好強凝聚力…...社區凝聚可以令大家繼續喺生活層面上，搵到人、搵到朋友圍到爐，雖然大家都係懷憂喪志，但仲有人一齊，感覺好似好啲」。

他冀透過在社區維持著「堅持到底最後的力量」，讓民主黨繼續走下去， 「大環境、大政治，我哋（民主派）未必改變到好多，咪喺細嘅地方維持著嗰鼓力量、關係、支持，維持著嗰一啖氣、堅持到底最後的力量，呢個就係民主黨嘅個性嚟，我成日講，我哋 （民主黨）一定唔係行得最前，但鬥行得遠，起碼民主黨行咗廿幾年。」