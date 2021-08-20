《反制裁法》暫緩納附件三　湯家驊料顧及「兩制」留討論空間

全國人大常委會會議今天（20日）閉幕，常委譚耀宗表示，委員長會議決定暫不表決有關把《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的草案。行政會議成員、資深大律師湯家驊相信，押後旨在讓香港各方有更多時間和空間討論，尊重「一國兩制」和香港作為國際金融中心的特殊地位。建制派立法會議員謝偉俊估計，人大未表決相關草案或與時間不足有關，中央仍需時敲定細節。



《反外國制裁法》暫緩納入《基本法》附件三，湯家驊推測中央考慮到香港國際金融中心地位，而預留更多時間讓社會各界討論 。（資料圖片）

湯家驊：押後表決反映尊重「一國兩制」

湯家驊表示香港須配合全國性法律，依照全國性法律的大框架進行本地立法，認為今次押後表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，提供更多時間和空間供本港金融機構、特區政府和中央交流意見，制訂各方均可接受的《反外國制裁法》。

湯解釋指香港法制與內地不同，內地法例沒有列明清楚的地方可透過行政指令執行，而香港必須按照法例執行，因此法律條文要寫得詳細及清晰。他指《反外國制裁法》中最令外資銀行憂慮的是第12和14條，當中列明任何組織和個人不執行、不配合實施反制措施，將依法追究法律責任，《反外國制裁法》倘須走本地立法過程，屆時須清楚列明有關情況和懲罰。

他又指，下次人大常委會會期已在10月，相信《反外國制裁法》在今屆立法會會期內通過的機會非常低。

謝偉俊：中美關係或緩和 制裁問題有迴旋空間

謝偉俊則相信，人大常委會押後將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，或由於時間不足，未能敲定細節；加上鑑於目前阿富汗局勢有變，中美關係或會緩和，雙方在制裁和反制裁上可能出現迴旋空間。

謝偉俊則相信，目前阿富汗局勢有變，中美關係或會緩和，雙方在制裁和反制裁上可能出現迴旋空間。（羅家晴攝／資料圖片）

謝續指，若然中方有需要就無理的制裁措施作出反制，香港當然義不容辭，但同時需平衡香港作為國際金融中心的角色。至於暫不納入附件三，謝偉俊認為影響不大，如果中美角力能夠緩和，互相不制裁便最理想。

他又指《反外國制裁法》如需本地立法，時間上較為緊迫，但立法會會全力配合，相信按立法會審議《港區國安法》及完善選舉制度的速度，有機會在本屆會期內完成。