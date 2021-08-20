反制裁法未入附件三　譚耀宗：有更多時間考慮　強調中央撐港經濟

全國人大常委會會議結束，並未表決將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三。全國人大常委譚耀宗從北京返港後表示，今次並不是特別情況，因為按議事規則委員長有權決定停止議案程序。



譚耀宗認為，未作表決的決定好，可以有更多時間再考慮一下。



譚耀宗說，中央支持香港繼續成為國際金融中心、貿易中心和航運中心，認為投資者應該對香港未來充滿信心。（資料圖片）

認為投資者應該對香港未來有信心

譚耀宗說，中央一直嚴格按照《基本法》和「一國兩制」原則，為香港長遠利益及港人福祉做事，指人大常委為香港訂立《港區國安法》後，香港社會趨向穩定。

他說，中央會繼續支持香港，下星期會有宣講團來港講解《十四五規劃綱要》，亦繼續鼓勵香港繼續參與「十四五」規劃、大灣區和「一帶一路」，指中央支持香港繼續成為國際金融中心、貿易中心和航運中心，認為投資者應該對香港未來充滿信心。

譚耀宗說，人大常委會按照議事規則來做決定，他不想作任何評估，指人大委員長認為合適的時候就會將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。對於有指外國透過外交途徑表達關注，譚耀宗表示自己無相關資訊。

他說，人大常委會已作出決定，這段時間如有甚麼事情要特區政府做，相關部門會再溝通，但以他所知暫時無具體事項。