劉鳴煒智庫報告：青年憂移民潮現機會只惠及建制派　難助向上流

本港湧現移民潮，由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的「MWYO青年辦公室」今（30日）發表第八期《青年備註》，報告提及，不少青年擔心移民潮出現的機會，只會惠及建制派或來至內地的年輕人，未能幫助香港青年向上流，同時亦憂慮移民潮令整體撫養比率大幅上升，加劇下一代的財政壓力。

報告引述一位青年指，同意移民潮下年輕人會有更多工作機會，但認為與提升生活質素無直接關係，指即使青年能夠找到待遇更優厚的工作，但其薪水亦難以追近香港樓價的升幅，向上流對他們來說依然困難。



報告指出，不少青年擔心移民潮出現的機會，只會惠及建制派或來至內地的年輕人，未能幫助香港青年向上流。（資料圖片）

智庫在7月12日至8月9日訪問18位來自傳媒、社福、教育等界別的大學生或在職青年，了解《港區國安法》對他們的生活、工作和未來規劃有何改變。

在教育界，有受訪大專生認為，教授在課常上的言論較過往謹慎，談敏感話題時亦強調對話屬學術討論，並不代表班上任何人的個人立場；另有教育工作者稱，過去一年在選材方面加倍小心，避免涉及政治敏感議題。