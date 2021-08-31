林鄭月娥：無計劃將進入處所與打針掛勾　倘再爆疫考慮限入學校

公務員事務局局長聶德權日前稱，不排除日後限制未打疫苗的市民進入特定場所。特首林鄭月娥今（31日）出席行會前表示，沒有計劃將進入場所與打針直接掛勾，但倘出現新一波疫情，政府迫不得而考慮拒絕無打針人士進入部分處所，特別是學校，屆時或需要以是否已接種疫苗來區分可否出席面授課堂的學生。



催谷三類人打針 包括學生

林鄭月娥指，暫時沒有考慮硬性拒絕無打針人士進入特定場所，未來會繼續採用疫苗氣泡模式，讓部分處所向已打針人士放寛防疫措施。但她提到，倘出現另一波疫情，政府迫不得而考慮拒絕無打針人士進入特定處所，尤其是學校，一旦停止面授課堂的影響很大，屆時或以接種疫苗與否，來區分可出席面授課堂的學生。

林鄭又指，截至昨晚，本港有60.6%人口已接種首劑疫苗，肯定做不到在開學前達至七成接種率的目標，冀9月底達到目標，惟目前趨勢不理想，近日單日接種人數有時不足兩萬，希望「即日籌」措施可推動更多人接種。

林鄭月娥說，政府將集中催谷三類人打針，分別是流動性高的工作人口、學生及長者，目前70歲以上人口的接種率只有30%，80歲以上接種的人士更少，而安老院舍長者接種率更只有一成，政府暫不會進行強制措施，但必須要動員鼓勵市民盡快接種。