經濟抗疫︱林鄭：34億元中小企紓緩措施延長　政府擔保貸款再加碼

疫情爆發至今逾一年，本港經濟受嚴重衝突，中小企首當其衝，至近月疫情稍為受控，隨著防疫措施放寬經濟活動恢復，上半年經濟明顯回升。特首林鄭月娥今早（31日）表示，行政會議上周通過延長一系列中小企紓緩措施，總值達34億港元，包括延長減收非住宅用水水費及排污費四個月，以及寬免一連串政府收取的註冊費用。

林鄭月娥指，延長措施是因為諮詢《施政報告》期間聽到商界意見，又公布去年4月推出的「中小企融資擔保計劃 ─ 百分百擔保特惠貸款」將進一步延長至明年6月30日，並將政府擔保額提升350億至2180億元。



林鄭指行政會議上周通過延長一系列中小企紓緩措施，總值達34億港元。（梁鵬威攝）

延長一系列中小企紓緩措施 總值達43億元

延長的一系紓緩措施包括非住宅用水及排污費減收75%，將延長多四個月，這項措施以餐飲業最為受惠；另外商用車驗車費用豁免措施延長一年。政府收取的註冊費用，包括小型工程承辦商、電業承辦商及工程人員續期申請，相關減免收費措施都會延長一年。至於政府物業及地政總署轄下短期租約合資格租戶，寬免75%租金及豁免書費用措施也會延長半年。

林鄭月娥指，這一系列措施原定今年內都會結束，上周得到延長後，部分紓緩措施將延至明年12月底，措施透過規例延長將即時生效。她指當中以航空海事物流、漁農零售餐飲及建築旅遊娛樂最為受惠，獲減免部分甚至全部費用，將減少政府收入達34億元。

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政府短期租約續租半年 涉400租約可減經營壓力

林鄭又進一步公布新措施，原定即將到期的政府物業租約及官地短期租約，會以現租約條款由現有租戶續租至明年3月，估計牽涉400份政府短期租約。她稱這些物業及土地原本會收回再重新招標，但考慮到多為中小企租用，「佢哋都受緊重整業務困擾」，政府不宜在疫情稍為平息、生意逐步回升時就終止租約，希望措施可減少經營者壓力。

至於「中小企融資擔保計劃」下的政府百分百擔保特惠貸款，會進一步延長至明年6月30日，林鄭指截至７月底，計劃的受惠企業已達2萬5千間，批出貸款近657億元，這些公司的員工達30萬人。她指隨計劃延長，政府的擔保額會加碼350億元，總規模由1830億元增加至2180億元，希望措施可以緩解中小企資金壓力。