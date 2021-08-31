政府建議放寬引入海外專科醫生　非香港永久性居民可申請

本港長期短缺醫生，政府預計到2040年短缺近2000名醫生，公立醫院醫生不足問題尤為嚴重。食物及衞生局局長陳肇始今日在記者會上表示，政府就修訂《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出三項建議，包括放寬引入海外專科醫生資格，容許非本地培訓專科醫生，只要獲得本港的醫專認可，即使非香港永久性居民亦可申請，參與「特別註冊」途徑，在符合特定條件後便可在香港取得正式註冊。

另外，在海外畢業的醫生、屬香港永久性居民，即使在外國未完成實習，亦可回港參與執業資格試。此外，政府亦建議為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，通過後可加入特別註冊制度。



食物及衞生局局長陳肇始表示，行會今早通過醫生註冊條例修訂建議，政府認為現時特別註冊框架過於嚴格，恐怕引入非本地培訓醫生的成效未必理想，因此提出三項修訂建議，期望在在本屆立法會會期完結前通過審議。

公院及衞生署對專科醫生需求大

陳肇始稱，醫管局和衞生署對專科醫生需求很大，政府將放寬特別註冊門檻，至持有認可醫學資格，以及專科資格的非香港永久性居民。她指，法案委員會部份委員認為，永久性本港居民的範圍太窄，不少經驗豐富的專科醫生已在海外落地生根，失去本地居民身份，相信放寬後能吸引更多醫生來港。她強調，再次修例並非「中門大開」，建議只基於本地公營機構最需要專科醫生，相信有助公眾利益。

陳肇始(中)表示，行會今早通過醫生註冊條例修訂建議，政府認為現時的特別註冊架過於嚴格。（盧翊銘攝）

另外，陳肇始又說，部分非本地培訓的醫科畢業生難以在當地取得實習崗位，因此建議持有認可醫學資格、屬香港永久性居民的非本地培訓醫科畢業生，不論其醫學訓練是否包括駐院實習期，均可在香港參加執業資格試。醫管局將為這些畢業生提供在職培訓，因此政府只容許屬香港永久性居民的非本地培訓醫科畢業生，在未有實習的情況下，參加執業資格試。

政府承諾，醫管局會提供足夠職位聘請所有合資格的本地醫科畢業生，並為他們提供專科培訓機會。政府亦會邀請醫管局及醫專跟進各項專科培訓事宜，並會按需要投放額外資源以支援專科培訓。

有限度註冊制度方面，陳肇始稱，為了吸引更多具經驗的非本地培訓醫生回港服務，政府將加入特別註冊制度的銜接安排。當有限度註冊醫生在公營醫療機構工作最少五年，並取得醫專認可的專科資歷，而其表現令僱主滿意，便可獲得正式註冊。

陳肇始指，部份醫生未必畢業於特別註冊名單內的院校，不過他們以往工作的機構顯赫，不代表他們的質素差。她強調有限度註冊制度仍有多重關卡，並非形同虛設。銜接安排以專科醫生為主，醫生需通過醫委會申請，經醫專審核其專科資格要求，以及聘用機構需每年評核其表現。

衞生署署長陳漢儀說，該署負責聘請醫生的遴選委員會包括不同專科的顧問醫生，以及副署長等，會檢視投考人士的往績和表現。（盧翊銘攝）

有信心僱主會審視非本地培訓醫生工作能力

陳肇始在記者會上多番強調，僱主會審視非本地培訓醫生的工作能力，包括語言溝通等。被問到把關責任是否落在聘用機構，她稱對僱主抱有信心，相信僱主不會因為人手短缺而降低聘用要求。

衞生署署長陳漢儀說，該署負責聘請醫生的遴選委員會包括不同專科的顧問醫生，以及副署長等，會檢視投考人士的往績和表現。

陳肇始在會上被質疑對立法會建制派議員的建議照單全收，她表示，政府聽取了不少立法會議員的聲音，亦有考量醫生意見，不過未能一一放在法案當中。被問及是否掌握移民醫生流失人數，她則指未有統計數字。