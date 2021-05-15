專訪｜全國青聯梁宏正：政府要讓青年看見希望　因政治移民須三思

撰文： 吳倬安 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-15 07:00

中央出手修改本港選舉制度，來屆選舉委員會增設第五界別，除了涵蓋港區全國人大代表、全國政協委員，將首次增加全國性團體香港代表，包括全國青聯、僑聯、婦聯等，在第五界別共佔110席。 選委會首設青年代表，雖然全國青聯歷史悠久，惟港人普遍對此認識不深，全國青聯副主席、經民聯青委會主席梁宏正接受《香港01》訪問表示，青聯並非只有政、商二代始能加入，目前青聯有逾千名委員，港區委員約100人，來自不同範疇、背景、階層、專業等，強調成員背景並非關鍵，最重要是有志服務青年，以及有一顆愛國愛港的心。 《港區國安法》去年實施後，香港再現移民潮，不少港人因不滿本港政治環境選擇或計劃移民，當中不乏年輕人，畢業於英國劍橋大學經濟系的梁宏正指，英國政黨政治傳統濃厚，「英國也是無得一人一票選首相」，當地經濟亦出現問題，坦言若港人因政治原因考慮移民應「諗清楚」。

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冀擔當青年與內地溝通橋樑

簡稱全國青聯的中華全國青年聯合會於1949年5月成立，屬8個有份參與中國人民政治協商會議的人民團體之一，前國家主席胡錦濤亦曾擔任全國青聯主席。全國青聯去年8月換屆，在逾千名全國青聯委員中，按慣例有兩名港人擔任副主席，分別是梁宏正和霍啟剛。現年40歲的梁宏正是立法會主席梁君彥之子，曾任香港菁英會主席，從事青年工作多年，他指港區青聯委員來自不同範疇、階層和背景，有專業人士，亦有人從事基層服務及青年服務的，認為青聯組成具代表性。

梁宏正指，全國青聯工作繁多，作為港區委員，除了主導不少前往內地交流實習的機會、定期與青年溝通等工作外，認為全國青聯最重要是扮演著香港與內地的橋樑角色，「港區成員對香港情況非常了解，對國家的情況跟得比較貼，我們能夠將國家的情況與青年溝通，亦能夠將本港青年的問題、對大灣區發展的看法，透過此渠道反映訴求。」他強調這些青年團體並非政、商二代才可加入，以菁英會為例，「大家聚在一起，目標就是服務青年，我們做事不會理會成員的背景，當然作為愛國愛港團體，成員要有愛國愛港的心。」

選委會在改制後功能大升級，除有份選特首，亦可提名立法會選舉參選人，梁宏正稱待草案通過後才思考是否參選選委或立法會，其提名大原則是參選人愛國愛港、擁護《基本法》及效忠特區。

梁宏正指，全國青聯的工作繁多，作為港區委員，除了主導不少前往內地交流實習的機會、定期與青年溝通等工作外，認為全國青聯最重要是扮演著中港的橋樑角色，（梁鵬威攝）

談青年問題 最重要讓青年看到希望

香港近年討論很多「青年問題」，不同人有不同演繹，有人認為緣於青年欠上流機會、無法買樓上車，亦有人指青年反政府是基於對政制不滿。梁宏正表示，每一代青年均有不同問題和擔憂，他以自己為例，指在1999年大學畢業時，經歷金融風暴、科網股爆破、沙士、金融海嘯等大風浪，坦言青年當下所經歷的，自己也曾經經歷過。他認為隨著時代變遷，青年在工作和就業上的選擇和挑戰有很大的不同，「上一代的目標可能是畢業後找一份穩定工作，有穩定收入後便組織家庭；今時今日青年未必一定要到大公司工作，現在選擇多了，挑戰、喜好亦增加，更多元化地覓自己的出口，選擇打工抑或創業，選擇在大公司抑或初創公司工作，亦可做KOL、做網購，或從事文化、體育，很多不同想法。」

被問到自己有望成為選委，梁宏正笑言：「這個假設的擔子很重」，自言傾向「逐步逐步思考」，目前未有思考是否參與選委會的工作，待立法會三讀通過草案後才會思考這個問題。（梁鵬威攝）

倡靠「做大個餅」解決房屋問題 予青年發揮所長

本港樓價高企，即使經歷連場政治風暴，樓價依然「企硬」，「樓價高、上車難」成為老生常談的青年問題。本身有涉足地產界的梁宏正指，本港資產市場和經濟動力與過往有很大不同，認為政府和社會銳意解決土地房屋問題的同時，應思考採用哪種方式處理，「選擇將樓價壓低？抑或予青年更多機會、從事高增值工作，『做大個餅』，讓他們有能力買到自己想買的東西」。他認為，解決房屋問題的良方是「做大個餅」，最重要是讓青年看到希望和寄望，「讓青年知道原來自己靠努力，是能夠達致某些目標，目標不一定買樓，最重要是讓他們發展所長，成功了不一定要買樓。」

隨著《國安法》實施，不少港人因不滿政治環境而選擇移民，梁宏正稱不肯定移民潮是否再現，因身邊沒有人移民，但認為若港人希望到外國留學或工作，試一試吸收當地經驗也無妨，但若港人因政治原因考慮移民，就需要「諗清楚」，「英國的政治環境不是這麼好，香港無得一人一票選特首，英國也不能一人一票選首相，你去到英國也不是馬上可以登記做選民，英國政黨政治傳統濃厚，來來去去也是兩、三個政黨，本身也有經濟問題......如果你嫌香港住得細，想到蘇格蘭某個地方住得大一點，屋外有一片大草地、不怕悶，Okay，但如果因為政治原因移民，就要三思。」

曾負笈英國的梁宏正認為，若港人希望到外國留學或工作，試一試吸收當地經驗也無妨，但若港人因政治原因考慮移民，應三思「諗清楚」（梁鵬威攝）

梁：如想測試紅線，去到全世界都一樣

對於有人認為《國安法》削弱言論自由，擔心一不小心便會觸及「紅線」，梁宏正認為，全世界亦有類似的紅線，英國也—樣，「紅線是觀點與角度，本身如果你是正常生活，根本不會知道紅線是什麼，但如果你要測試紅線，本身你個心、你個腦也是想這些東西，如果你要測試，去到全世界都是一樣。」