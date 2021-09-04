警查612基金︱宣布停運至今籌571萬元　如常收捐款：感激信任支持

支援反修例示威被捕人士的「612人道支援基金」，上月宣布因應負責資金託管及收支服務的「真普選聯盟」會於短期內結束運作，將「有秩序地停止運作」，包括停收新個案、10月底解散秘書處。

「612 基金」當時公布，仍要籌款 2,500 萬應付結束前的運作及法律資助。消息公布後半個月，「612基金」在社交網站公布，截止昨晚（3日），基金共籌得571萬元，8月期間亦收到75筆退還款項，共58萬元。基金指，目前正處理最後一批資助申請，會計算所需用款金額，日內公布更新的籌款目標。



「612基金」在社交網站公布，截止昨晚（3日）基金共籌得571萬元。（612基金社交網站）

警方調查涉違國安法 612基金運作如常

在「612基金」宣布結束後，警方在星期三（1日）證實國家安全處正就「612基金」涉嫌違反《香港國安法》或其他香港法例展開調查，消息指警方已向高等法院取得「提交物料令」，要求「612基金」信託人及真普聯公司董事在指定限期內，提供有關組織運作及資金往來等資料，包括受助人及捐款人等。

「612基金」基金今（4日）在社交網站交代最新收到的捐款數字，表示感激捐款人對基金工作的信任及支持，強調基金之銀行戶口及網上捐款平台，目前正如常運作。基金目前正處理最後一批資助申請，及計算所需用款金額，日內會再公布最新的籌款目標，會於各大社交平台、捐款網站更新批款進展、籌款目標及用款情況。

警方證實國安處調查「612基金」後三天，612基金指運作如常。（612基金Facebook截圖）

612日內更新籌款目標及停收日期

基金表示，一旦已計清所需款項並籌得目標金額，將即時停止接收捐款。否則，網上捐款最後限期將維持為9月21日，銀行戶口捐款的最後限期為9 月 27 日。基金也稱因應停運，就未能繼續支援的人士，他們會提供所需資訊或轉介所需服務。