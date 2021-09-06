612基金：真普聯不再執行支款指示　即時停收捐款　尚餘721萬元

612人道支援基金今（6日）發出公告，指收到基金託管人真普選聯盟有限公司（真普聯）通知，真普聯由即時起將不會再為基金執行支款指示，鑑於上述情況，基金宣布即時起暫停接受捐款，直至另行通知。



已登記月捐不再過數

612基金在公告提醒捐款人，基金網上捐款平台將暫停接受單次捐款，所有已登記月捐已全部暫停，即時不會再過數。至於能否退款，基金指已徵詢法律意見，並向銀行及網上捐款平台服務供應商了解可否退款，詳情將再公布。

至於基金受助人，基金表示，由於基金不能再支款，所有未付款的申請即時暫停處理，如有查詢，請直接聯絡負責的個案職員。

基金指，截至今天下午1時，尚餘721.1萬元。基金感謝各位被捕者、被告、在囚者及其家人一直以來對基金的信任，又指深切關注受到這個發展影響的申請，會盡力尋求早日解決問題。

警稱正循《國安法》調查612基金

支援反修例示威被捕人士的「612人道支援基金」，上月宣布因應負責資金託管及收支服務的「真普選聯盟」會於短期內結束運作，將「有秩序地停止運作」，包括停收新個案、10月底解散秘書處。

警方在上周三（1日）證實國家安全處正就「612基金」涉嫌違反《國安法》或其他香港法例展開調查，消息指警方已向高等法院取得「提交物料令」，要求「612基金」信託人及真普聯公司董事在指定限期內，提供有關組織運作及資金往來等資料，包括受助人及捐款人等。