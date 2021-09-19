選委會選舉｜投票形同考試？有界別一張票選80人　兩情況即變廢票

選舉委員會選舉今日（19日）舉行，13個分組界別合共約4800名選民或代表，將投票選364名選委。不過由於每名投票人需選出多名界別代表，最多的界別更須選出80人，分分鐘難過學生考試「填MC」（選擇題），而選票設計亦與試卷相似，稍一不慎違規選票隨時被DQ作廢，令投票形同考試！



有組別1票須投80人

4,800名選民將於今日的選舉為其界別選出12至80名不等的選任選委，選舉事務處早前公布界別分組的席位分布及投票資訊，需要進行選舉的界別中，選任委員數目最高的是「分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」，港九分區及新界分區分別選出76及80人。

按圖看選票設計及投票注意事項

做錯2件事選票即作廢

換言之該2個界別、合共1,940名選民，於形同考試的投票過程中成為「最辛苦考生」，因為他們需於選票上合選出不多於76或80名心儀候選人，「填圈圈」的數目比學生哥於DSE文憑試的數學科MC卷（卷二）的45題更多！「幸運」的是，投票沒有為「考生」設時間限制，只要求投票者遵守各項嚴謹的規則。

投票者填劃猶如試卷的選票時，需要滿足多項要求，連使用的文具也有限制！投票人須使用票站提供的黑色筆，填滿所選擇的每名候選人姓名旁邊的橢圓圈，亦不能選擇超過相關界別分組須選出的席位數目，否則該張選票會被直接DQ，視為無效選票。

部份選委會候選人▼▼▼

+ 7

一旦填劃選票時出錯或不慎損壞選票，投票人可向選擇主要要求更換選票重新填畫，即使填至一半或最後一個「圈圈」才發現出錯，選票亦只能「砍掉重練」。順利完成「試卷」後，投票人或獲授權代表須將選票放入投票站提供的封套，不能摺疊選票及封套，並要按封套上箭咀指示放入票箱，才算完成整個程序可以「收工」。

新選舉制度下，選委會增設基層社團、同鄉社團界別▼▼▼

+ 2

投票人可帶「合法貓紙」

考慮到候選人數目眾多，選舉事務處會准許投票者自攜1張提示名單進入票站，「貓紙」上可載有他們所選擇的候選人名單或號碼，變相成為「合法掌心雷」。不過投票人不能在投票站內向其他人展示該名單，亦須於完成投票後將「貓紙」帶離投票站，否則有可能觸犯選舉法例。

新選舉制度安排改動▼▼▼