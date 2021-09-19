選委會選舉｜哪個名人有權去投票？即玩01互動測試睇吓你識幾多！

選舉委員會選舉今日（19日）舉行，由於選委會有不少當然或提名選委，以及已自動當選的選委，故40個界別分組中，只有13個界別分組需投票，逾4,800名選委選民需要投票選出364名選委。



到底今日需投票的人是誰？特首林鄭月娥、長和系資深顧問李嘉誠、港隊乒乓球教練李靜等今日又要不要投票？以下小遊戲考考你！



林鄭月娥要去投票嗎？（資料圖片）

除了林鄭月娥外，那梁振英呢？

商界方面，誰有份投票？

專業界別

體育及演藝界人士

到底哪個名人有權投票呢？

數數你答啱幾多條，然後睇下自己係乜嘢級數？

答啱0至4條，唔緊要，即刻去了解今年選委會選情

答啱5至8條，唔錯，睇嚟你都幾留意選委會選舉～

答啱9至12條，對選委會投票資格都瞭如指掌，厲害👍

