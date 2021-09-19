選委會選舉｜哪個名人有權去投票？即玩01互動測試睇吓你識幾多！

選舉委員會選舉今日（19日）舉行，由於選委會有不少當然或提名選委，以及已自動當選的選委，故40個界別分組中，只有13個界別分組需投票，逾4,800名選委選民需要投票選出364名選委。
到底今日需投票的人是誰？特首林鄭月娥、長和系資深顧問李嘉誠、港隊乒乓球教練李靜等今日又要不要投票？以下小遊戲考考你！
除了林鄭月娥外，那梁振英呢？
商界方面，誰有份投票？
專業界別
體育及演藝界人士
到底哪個名人有權投票呢？
數數你答啱幾多條，然後睇下自己係乜嘢級數？
答啱0至4條，唔緊要，即刻去了解今年選委會選情
答啱5至8條，唔錯，睇嚟你都幾留意選委會選舉～
答啱9至12條，對選委會投票資格都瞭如指掌，厲害👍
選委會選舉｜13分組界別投票選出364席 哪些人有資格投票？選委會選舉｜國家隊全面進場 中央擁至少900鐵票選委會選舉｜專業界別大改革 增當然提名選委 投票產生人數大減選委會選舉｜剖析分區委員界別候選人背景 港府間接委任232選委選委會選舉｜新制度改以團體票為主 各分組界別選民人數大減選委會選舉｜中資背景選委分析 影響力勝本地傳統商界富豪家族選委會選舉｜分析商界勢力版圖變化 新制度下影響力大減選委選舉｜盤點板塊勢力變化 國家隊、建制派崛起 商界成輸家？選委選舉｜一文看清新舊選舉制度六大變化 委員組成資格大變革