選委選舉︱科創界15人爭14席　邱達根樂見競爭　讚林鄭科創投放多

選舉委員會界別分組選舉周日（19日）舉行，14席科技創新界選委將由選舉產生，共有15人角逐，包括14人名單「TI Power 創科力量」。

慧科資本有限公司聯合創始人、香港資訊科技聯會會長邱達根指，倘團隊順利當選，冀能達致長期監察政府的角色，同時成為業界與政府之間的中間人，期望下任特首具備四大條件，包括愛國愛港、才德兼備、支持創科及振興業界。

被問到會否提名泛民主派人士參選立法會選舉，邱達根表示，倘參選人能為創科界發展出力，在協助業界與大灣區連接、建立國際科創中心等政綱上最能達到團隊的要求，團隊會願意提名或投票予該參選人，強調不會因政黨背景有歧視或選擇。



被問到會否提名泛民參選立法會選舉，邱達根強調不因政黨背景有歧視。（鄭子峰攝）

黃廣揚突參選致「凸章」 邱達根樂見有競爭

創新科技界共有14席由選舉產生，邱達根、海康生命科技有限公司主席暨行政總裁于常海、中大醫學院副院長（研究）盧煜明等14人組成名單參選，惟在最後關頭，香港物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚報名參選，令選舉出現競爭。邱達根表示，與黃認識多年，對方參選前未有與他聯絡，但表示樂見有競爭的選舉，希望更多朋友站出來表達對業界發展的願景。

特首林鄭月娥任內多次高調向創科界撥款及投入資源，被問到會否支持林鄭連任，邱達根指參與業界工作二十年，政府在過去五年對業界重視程度非常高，「攤返十幾年睇，我哋係追落後」，對現屆政府向業界的投入和重視予以肯定（Appreciate），「真係算係做到幾多嘢」，不過指現在仍未知道有何人參選特首，談是否支持林鄭連任言之尚早。

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朱嘉盈拒談再戰立會：專注做好選委工作

日日煮（Day Day Cook）創始人朱嘉盈為團隊成員之一，被問到會否角逐立法會科技創新界議員，朱指目前專注做好選委工作，不評論其他事情。

團隊提出十大政綱重點，包括體制改革、人才培育、提升科研、成果轉化、融創投入、灣區融合、優勢產業、智慧熱市、助中小企及國家機遇。盧煜明指他從事DNA研究，過往前線科研人員在舊選舉制度沒發聲機會，如今終有機會發聲。他提到專利技術、生物數據往返內地存在限制，建議在符合國家安全前提下，允許本港企業及科研究人員，在大灣區內共享數據及使用生物樣本作研發及商業用途。

記者會後金鐘派傳單

中手遊聯合創辦人冼漢廸表示，政府須在創科發展上急起直追，發展創科成為香港新支柱產業。數碼港管理有限公司行政總裁任景信表示，《前海方案》、《橫琴方案》為大灣區的創科發展提出更實體的方案和措施。

有立法會議員建議在「安心出行」增設追蹤功能，以助本港與其他地區商討通關，創奇思總經理及高級副總裁錢國強指，若程式用於通關，須與其他國家或地區的系統互通，若本港與其他國家或地區達致交流機制，或須用另一應用程式。

記者會過後，邱達根等參選人到統一中心天橋派發傳單。創科界其他候選人包括鄭振華、吳自豪、孫東、鍾國輝、鄭松岩、李帆風及徐海山。