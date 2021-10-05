潘朵拉文件︱林鄭：申報系統是「誠信制度」　不會細查每個人情況

《立場新聞》早前與「國際調查記者同盟」（ICIJ）合作，今日（4日）公開「潘朵拉文件」，提及多國領導人、政商名人以離岸公司隱藏資產等狀況。其中，全國政協副主席、前特首梁振英被指於出任特首期間，兼任戴德梁行日本公司董事逾一個月，但其利益申報未有提及；另透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司的三成股權。梁振英昨批評《立場》誤導、炒作，其律師將向《立場》發信追究。

特首林鄭月娥今日（5日）回應指，政府有很健全的申報制度，不評論個案，而該系統是誠信制度（honour system），政府不會調查每個人的情況。



林鄭月娥今早出席行政會議時表示，不會具體評論個別個案，但整體而言，香港政府有健全的利益申報制度，要求行政會議成員以至高級官員申報個人利益，公眾可在網上查閱，接受公眾監察；至於何謂「須予登記的個人利益」，申報表格中已清楚列明，在網上已可找到。

林鄭又指，「終究來說，這也是個誠信制度（honour system），我們不會檢查、監督、調查每一個人有什麼『須予登記的個人利益』，但你可以從網上得知現時行政會議成員的詳細已申報個人利益。」

梁振英今早Facebook轉貼新聞報道，當中引述行會成員湯家驊指，據了解行會秘書處並不認為梁振英在任時，有違反申報制度，又認為申報制度雖然可予市民監察，討論事件並無問題，但不能變為政治攻擊。