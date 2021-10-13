聯合國人權專家關注鄒幸彤案　律政司：國安法符國際維護國安做法

被警方指控為「外國代理人」的支聯會，前副主席鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」及拒交資料，近日申請保釋再度被拒。聯合國人權理事會4名特別報告員昨（12日）發表聯合聲明，對事件深表關切。

他們認為《港區國安法》不符國際法和中國人權義務，是不正當地利用恐怖主義和煽動叛亂指控，來扼殺基本權利行使，又敦促政府廢除及獨立審查《港區國安法》，並以書面向中國政府表達關切。

律政司回應指，制定《香港國安法》是合法行使國家主權及符合國際上維護國家安全的做法，香港的法律制度和法治維持堅穩，社會恢復法治和秩序，並讓香港居民可以在一個安全、平和的環境享受權利和自由。



質疑國安法掀公平審判憂慮

4名特別報告員均來自相關領域，包括「打擊恐怖主義同時促進和保護人權問題特別報告員」Fionnuala Ní Aoláin。他們關注到鄒幸彤及相關人士被捕，認為鄒所屬的支聯會只是舉辦一年一度的六四燭光集會，但相關人士卻根據《港區國安法》，遭到逮捕及面臨類似指控。

他們稱來自《港區國安法》的指控，正在扼殺受國際法保護的人權，包括言論及集會自由、以及參與公共事務的權利；又稱恐怖主義和顛覆國家是極其嚴重的罪行，國際法有嚴格定義，當政府不當使用這些指控來為平息國內異議、限制抗議和遏制社會和人權維護者的批評時，會貶低控罪的嚴重性、破壞有關法律標準的完整性，削弱對人權和國際和平安全具約束力的規範。

聯合聲明同時關注「外國代理人」在《港區國安法》的定義，認為任何組織尋求、接受和使用外國資金，不應有不適當的障礙，他們指因而遭受懲罰是侵犯了結社自由等人權。聲明提到《港區國安法》引發了對公平審判的擔憂，包括法官以鄒獲釋將繼續威脅國家安全為由，拒絕保釋申請。

律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

律政司：被告人仍可享有公平審訊

律政司回應指，《國安法》明確指出香港特區應當依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》等適用於香港的有關規定享有的權利和自由，但有關權利和自由並非絕對，《公約》訂明可在有必要保障包括國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，依法律規定對部分權利和自由作出限制。

律政司的檢控人員必定按照《香港國安法》和本地法律處理危害國家安全犯罪案件。所有檢控決定是基於可接納證據和適用法律，案件不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同，律政司在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，並符合公眾利益的情況下，才會提出起訴。律政司一直以專業和公正的態度履行憲制職責。《基本法》第六十三條明確指出律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。

律政司又指，《基本法》、《香港國安法》及《公約》適用於香港的有關規定保障被告人享有公平審訊的權利。事實上，在首宗由高等法院原訟法庭審理違反《香港國安法》規定罪行的案件中，被告人一方接受在三名法官組成的審判庭而沒有陪審團的情況下，被告人仍可享有公平審訊。基於迴避待決案件（sub judice）的法律原則，任何人都不應評論司法程序尚在進行的案件。