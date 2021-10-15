公僕入職須考國安法　聶德權不擔心令人卻步：最重要揀「對的人」

政府將更新招聘公務員的《基本法》內容，考核範圍納入《港區國安法》，預料明年中實施。公務員事務局局長聶德權今（15日）出席活動時，表示學歷為中學畢業以上，未來都需要通過《基本法及香港國安法》測試，認為是「正常不過，順理成章。」



他又稱不擔心安排令人卻步，以致投考公務員的申請數目會減少，強調最重要是聘請「對的人」。



聶稱投考公僕自覺維護國安很重要

聶德權指投考公務員職位有基本法測試是一貫安排，而今年8月起進一步要求基本法測試須及格，才可以進入下一階段招聘程序。他稱施政報告提出有志加入公務員團隊，須對基本法及一國兩制有認識，而對國家安全的意識，自覺要維護國家安全的慨念，同樣重要。

聶指會檢視在《基本法》測試內容，同時加入《港區國安法》的測試，形容只是「初步基本認識」，投考人成功加入政府仍會有入職培訓，「任何投考政府崗位，中學畢業以上嘅，須進行基本法及香港國安法測試，呢個係正常不過，順理成章嘅。」

今年8月起投考者必須《基本法》測試及格

公務員事務局網站顯示，目前《基本法》測試有15題，答中8題或以上即被視為及格，旨在測試投考者的《基本法》知識，並特別提到今年8月6日起刊登的空缺。在測試中及格，成為學位或專業程度公務員職位的必然入職條件，有關成績會佔整體表現評分的一個適當比重。