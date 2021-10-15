國殤之柱｜丹麥外長關注國殤之柱　已向北京表達關注

港大早前要求已解散的支聯會移走校園內展示多年、悼念六四死難者的國殤之柱。創作「國殤之柱」的丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt ）早前表示，向校方爭取時間，計劃將「國殤之柱」完整地移到歐洲、美國、亞洲展出。



丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofoed）發表聲明，表示雖然丹麥政府無權決定其他國家的大學選擇展示甚麼藝術品，但自己必須對世界上其他地方的言論自由及藝術自由警惕，他已向北京當局反映意見。



+ 1

科弗德的聲明表示，自己長久以來都對香港形勢的發展嚴重關注，並已向北京當局反映意見，強調和平地以言論及其他方式的表達自由，是所有人的基本權利，香港亦然。此聲明由「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活向傳媒轉發。

早前港大通知已解散的支聯會，要求支聯會前日（13日）下午5時前，移走「國殤之柱」，否則視之為放棄，不過至限期後，港大未有採取行動。同時，高志活亦表示，正計劃將「國殤之柱」完整地移到歐洲或美國展出，已向港大爭取時間，預計數月內完成遷移。

高志活指，他期望「國殤之柱」可以一直在香港保留，惟相信有可能被視為違反港版《國安法》。他認為，大學應該提倡自由及學術討論，批評港大要求移除「國殤之柱」是羞恥的事。