劉國勳倡發展新界北香港新中心　發展河套區周邊濕地、騰邊境口岸

政府近日提到會再檢視新界北發展，民建聯立法會議員劉國勳今日（9日）發布《新界北建設香港新中心倡議書》，期望用10年時間建設「港深合作經濟帶」，進一步釋放新界北約5,652公頃土地發展，包括發展落馬洲站及河套周邊部份濕地、將各個邊境陸路口岸全部撤換，搬至內地口岸實施「一地兩檢」，騰出管制站土地發展。他又建議，原擬設立於沙嶺的「超級殯葬城」，可搬至粉嶺48區何家園。



民建聯立法會議員劉國勳今日﹙9日﹚發布《新界北建設香港新中心倡議書》。（黃偉倫攝）

劉國動發表倡議書，提到新界包括北區，元朗及屯門，整體調整發展範圍後，認為可額外提供超過5,652公頃土地，如連同現有已計劃的發展區，日後共容納約100萬人口，提供約40萬個單位，以及超過65萬個就業職位。

劉國勳認為，現時新界北各發展區分佈零散，未來應擴大發展成「港深經濟合作帶」，新增新界北部六大策略性區域為核心，發展現代物流，創新科技，旅遊消費等，與深圳口岸產生協同效應。

劉國動發表倡議書，提到新界包括北區，元朗及屯門，整體調整發展範圍後，認為可額外提供超過5.652公頃土地。（黃偉倫攝）

劉國勳指，六大區域包括將洪水橋發展為西部物流及創新走廊；凹頭/牛潭尾—八鄉發展為提供更多房屋及就業職位的新發展區；文錦渡—羅湖口岸帶引進內地教育資源，於新界北開設分校；沙頭角—鹽田發展為生物及歷史旅遊帶；皇崗—落馬洲—新田改變通關模式，方便兩地人才往來；上水以南、古洞南則發展為現代化農業產業園，增加運動及休閒設施。

劉國勳表示，文錦渡及沙頭角兩個管制站，各佔地8.3公頃及2.7公頃，可考慮全部撤銷，於內地實施「一地兩檢」模式，釋放港方管制站的土地。

民建聯立法會議員劉國勳今日﹙9日﹚發布《新界北建設香港新中心倡議書》。（黃偉倫攝）

另外，落馬洲站及河套區附近有不少濕地，劉國勳認為相關濕地將河套、皇崗、新田、落馬洲等地分隔，不利整體發展，因此希望發展部份濕地，發展成「港深創新發展樞紐」，並研究以河套為試點，改變通關模式，讓兩地市民自由出入，毋須傳統通關手續。

劉國勳又提到，沙嶺正平整土地，粉嶺何家園亦只是收地，兩者仍未正式發展，認為可將沙嶺的「超級殯葬城」計劃，遷移到何家園。他解釋，何家園本身在和合石旁邊，距離粉嶺新市鎮較遠，交通設施並不理想，相反沙嶺的用地適合作興建住宅或商業用地。