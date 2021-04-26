獨家｜沙中線醜聞主角禮頓停賽期間　姊妹公司中標2.1億政府合約

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-04-26 07:00

港鐵沙中線被揭發剪鋼筋、擅改圖則等工程醜聞，總承建商「禮頓建築（亞洲）」被禁止投標政府工程共21個月。 《香港01》發現禮頓「被罰停賽」期間，姊妹公司「CPB Contractors」中標運輸署逾2.1億元的工程合約，CPB公司的香港授權代表何志剛，是多間禮頓關聯公司的董事，CPB辦公室亦印有禮頓標誌。禮頓建築（亞洲）董事冼永寧被追問，CPB於禮頓停標期中標會否涉利益衝突，僅稱「你搵何生」並着記者不要追訪。 運輸署指，規管主要針對涉事承建商，並不適用於不涉事的公司；發展局則指，會視乎個案的性質及嚴重性，不排除對涉事集團的其他認可承建商作出規管，但無答準則。

「禮頓停賽」系列偵查報道：

沙中線・獨家｜禮頓「停賽」期間 姊妹公司CPB中標政府2.1億合約

沙中線・獨家｜禮頓子公司中標兩度改名 多個分身可投政府標

▼重溫沙中線剪鋼筋醜聞▼

沙中線剪鋼筋改圖則 禮頓停賽21個月

受沙中線紅磡站涉剪鋼筋、擅改圖則，會展站不及格挖掘工程影響，屯馬線通車日期多番延誤，料今年第三季才能全線通車。事件中，負責沙中線紅磡站工程的總承建商「禮頓建築（亞洲）」，遭獨立調查委員會批評「監督系統出現嚴重失誤」。

發展局在2018年10月8日暫停「禮頓建築（亞洲）」認可名冊內其註冊所有工程類別的投標資格，為期一年；並再額外暫停該公司投標價值最高、超過4億元的「建築（丙組）及道路及渠務（丙組）工程類別」三個月。

最終禮頓要提交改善措施申請「復賽」，直至去年7月28日方恢復投標資格，即前後共被「停賽」21個月。

▼禮頓與CPB關係圖▼

禮頓停賽期間 澳洲姊妹公司中標運輸署合約

惟《香港01》發現，禮頓在停標期生效期間，一間澳洲註冊的公司「CPB Contractors Pty Limited」成功中標運輸署價值逾2.1億元的合約，合約編號為TD93/2018「安裝新增的交通探測器、行車速度屏及行車時間顯示系統」。

根據是次CPB的中標合約資料，政府招標公告於2018年10月發出至同年12月截標，至2019年5月30日批出涉事合約；而禮頓建築（亞洲）停標期為2018年10月至2020年7月，即相關時間重疊。

運輸署於2019年5月批出「安裝新增的交通探測器、行車速度屏及行車時間顯示系統」價值逾2.1億元工程合約合約，並於同年6月與「CPB Contractors」公司代表簽約。（運輸署）

CPB香港代表 任禮頓六間關聯公司董事

「CPB」屬「禮頓城市運輸集團」（CIMIC Group）旗下公司，與「禮頓建築（亞洲）」屬同一集團，禮頓建築（亞洲）官方網頁亦列明「禮頓亞洲為集團旗下，專門從事亞洲區內建造業務的CPB Contractors成員之一」，意味CPB與禮頓關係密切。

而CPB的香港授權代表何志剛，正是全資擁有「禮頓建築（亞洲）」的「Leighton Asia Limited」董事之一，且何正擔任至少六間與禮頓有關聯公司的董事。

禮頓建築（亞洲）官方網頁列明「禮頓亞洲為集團旗下，專門從事亞洲區內建造業務的CPB Contractors成員之一」，可見CPB與禮頓關係密切。（禮頓官方網頁截圖）

CPB職員：同集團 辦公室有禮頓標誌

位於葵涌的CPB辦公室印有禮頓標誌，CPB的職員形容，公司與禮頓的關係猶如「惠康與萬寧」屬同一個集團，惟指出CPB香港授權代表何志剛並非身處葵涌辦公室。

而灣仔「禮頓建築（亞洲）」總部的職員則承認，何志剛長駐灣仔總部，記者留下資料欲與其聯絡，一直未獲何的回覆。

▼CPB葵涌辦公室現場▼

禮頓董事：你唔好追住我

禮頓建築（亞洲）另一董事冼永寧，被追問禮頓停標期間CPB中標，會否予公眾存有利益衝突的觀感，他僅指相關合約不是由他本人向運輸署投標，又着記者「你唔好追住我」，「你搵何生！」

▼禮頓灣仔總部現場▼

記者遇到禮頓建築（亞洲）另一董事冼永寧，期間一直追問禮頓被停標期間，CPB公司中標會否予公眾存有利益衝突的觀感，他僅着記者「你唔好追住我，你搵何生！」（王海圖攝）

運輸署：只規管涉事公司

對於禮頓「停賽」，姊妹公司中標是否存有不妥？運輸署指，涉事合約採用公開招標招聘承建商，投標者只要具設計及建構交通探測器系統或交通管制及監察系統的相關經驗及專業，便可提交標書。按現行管理工務工程承建商的機制，規管行動主要針對涉事的承建商，並不適用於其他不涉事的公司。

運輸署回覆《香港01》指，規管行動主要針對涉事的承建商，並不適用於其他不涉事的公司。（資料圖片／梁銘康攝）

▼屯馬線一期通車首日情況▼

+ 3 + 3 + 3

發展局：視嚴重性限同集團 無答準則

發展局則指，會視乎個案的性質及嚴重性，不排除會對涉事承建商所屬集團的其他認可承建商採取規管行動。

惟《香港01》續追問，沙中線多宗工程爆出醜聞，是否已達致當局所述的「嚴重性」，以及怎樣才稱得上當局所指「嚴重」。發展局則指，要審視多方因素，不能一概而論。

政府就沙中線紅磡站工程施工質量問題，責成獨立調查委員會徹查事件。委員會於最終報告批評總承建商禮頓建築（亞洲）「監督系統出現嚴重失誤」。（資料圖片／李澤彤攝）

▼重溫「01偵查」沙中線獨家報道▼

【01獨家】沙中線紅磡站北隧道重建拆牆 驚揭螺絲帽未除保護塞

【01獨家】沙中線紅磡站連續牆鋼筋無扭緊 嚴重可倒塌