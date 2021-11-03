立法會選舉｜全日11份提名　李世榮報名新界東南　梁美芬轉選委界

立法會選舉正接受報名，選舉主任今日（3日）收到11份提名表格，暫時共收到48份提名。
地區直選今日新增一個提名，為新界東南民建聯李世榮，現時合共有9人報名。
地區直選報名名單：
港島東：吳秋北（工聯會）
港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）
九龍東：鄧家彪（工聯會）
九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文
九龍西：鄭泳舜（民建聯）
新界西南：陳恒鑌（民建聯）
新界東南：李世榮（民建聯）*
功能界別收到4份提名，包括保險界陳茂波，勞工界工聯會郭偉强和梁子穎，以及批發及零售界自由黨邵家輝。功能界別暫有22人報名。
功能界別報名名單：
鄉議局：劉業強（經民聯）
漁農界：何俊賢（民建聯）
保險界：陳健波*
航運交通界：易志明（自由黨）
會計界：黃俊碩（民建聯）
工程界：盧偉國（經民聯）
勞工界：郭偉强（工聯會）*、梁子穎（工聯會）*
社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）
旅遊界：姚柏良
商界（第一）：林健鋒（經民聯）
商界（第三）：游偉光
金融界：陳振英
金融服務界：李惟宏
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛*
進出口界：黃英豪（民建聯）
紡織及製衣界：陳祖恒
批發及零售界：邵家輝（自由黨）*
飲食界：張宇人（自由黨）
人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹
+1
選委會界別則有6份提名，包括經民聯梁美芬，陳紹雄，鄧飛，周文港，吳傑莊和林順潮，暫共收到17份提名。
選委會界別報名名單：
民建聯：林琳
自由黨：李鎮強
經民聯：梁美芬*
教聯會：鄧飛*
無申報政治聯繫：陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄*、周文港*、吳傑莊*、林順潮*
註：*為今日報名
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。
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