立法會選舉｜全日10人報名　梁君彥首遇競爭　「會計妹」報名甩轆

立法會選舉正接受報名，全日共有10人遞交提名表格，現任立法會主席梁君彥及議員何君堯都已報名。



選舉提名期將於周五（12日）完結，多個界別均已出現競爭，其中包括有泛民人士參戰的新界東南和新界西南。至於功能組別，計及梁君彥報名之後，工業界（第一）組別出現兩大商界政黨自由黨與經民聯對壘的局面。



地區直選今日有兩份提名，為新界東南的專業動力林素蔚以及新界西南的獨立民主派劉卓裕。地區直選暫時收到26份提名，港島東、港島西、九龍中、新界北、新界東北、新界東南以及新界西南，均已經有3人參選。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰

九龍西：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）

新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）*

新界西北：周浩鼎（民建聯、新社聯）

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）*

功能組別今日有6人報名，醫療衞生界出現3人競逐1席，而工業界（第一）將出現現任立法會主席、經民聯梁君彥，與自由黨梁日昌的對決。

此外，原今日報名參選會計界的「會計妹」潘文思怡，因宣誓期間冠夫姓而身份證則沒有，出現行政問題，因此今日來不及宣誓，要明日再次報名。功能組別暫收到49份提名。

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）

漁農界：何俊賢（民建聯）、楊上進

保險界：陳健波、陳照男

航運交通界：易志明（自由黨）、陳宗彝

法律界：林新強、、陳曉鋒＊

會計界：黃俊碩（民建聯）

醫療衞生界：陳永光（民建聯）、龐愛蘭、林哲玄＊

工程界：盧偉國（經民聯）

勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）

旅遊界：姚柏良、馬軼超（獨立）

商界（第一）：林健鋒（經民聯）

商界（第二）：廖長江、葉永成＊

商界（第三）：游偉光、嚴剛＊

工業界（第一）：梁日昌（自由黨）、梁君彥（經民聯）＊

工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛

金融界：陳振英、陳志輝

金融服務界：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：黃英豪（民建聯）、李志峰＊

紡織及製衣界：陳祖恒、鍾國斌（自由黨）

批發及零售界：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界：邱達根、吳池力

飲食界：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

選委會界別方面，今日收到兩份提名表格，暫時有46人爭40席。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮、容海恩

工聯會：黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟

獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯*、孫東*

註：*為今日報名

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。