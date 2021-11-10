立法會選舉︱田北辰棄老巢荃灣轉戰新西北　潘焯鴻夠提名選港島東

立法會換屆選舉提名期最後三日，實政圓桌、新界西現屆議員田北辰，報名參選新界西北直選。新一屆立法會地方選區由五區改劃為十區，田北辰過往以荃灣為大本營，曾任該區區議員；而他今次參選的新界西北只涵蓋屯門及部分元朗區，並不包括荃灣區。



田北辰指選區重劃後須作取捨，又指揀選新界西北是因為區內將有4條新鐵路，包括屯門南延線及北環線等，他希望將來可以跟進相關議題。同區參選的還有民建聯周浩鼎。



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田北辰獲20人提名：「少參與協調」

田北辰強調並非捨棄荃灣支持者，認為新西北仍是自己原本的選區，只是完善制度後，新界西選區由一變二：「我曾想過可否斬開兩份，兩區都選呢？他們說不可以，只能選一區，所以就這樣決定。」他又透露，實政圓桌有意派莊豪鋒出選，現時正爭取提名，未交代擬出選界別。

取得20張提名票的田北辰續指，自己較少參與選舉協調工作，但提名過程不算難。他指當選後，將繼續推動劏房租管設起始租金、並解決鐵路「東平西貴」問題、以及立法強制通報懷疑虐兒個案。

潘焯鴻。（鄭子峰攝／資料圖片）

潘焯鴻取足夠提名 擬循港島東出選

本來有意參選九龍西的「中科監察」主席潘焯鴻，向《香港01》表示已取得足夠提名，正在處理文件，但將改循港島東出選，希望今日內到西灣河正式報名。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。