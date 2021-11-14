灣仔鼠患嚴重　民建聯梁熙倡委地區專員跟進　裝天眼阻非法倒垃圾

食物環境衛生署本年全港鼠患參考指數為2.8％，但英皇道指數高達7.8％，屬全港島最高，僅次油尖旺、深水埗等少數鼠患黑點。民建聯灣仔支部聯同立法會港島東選區參選人梁熙今日（14日）召開記者會，公布跟進區內市民對衞生情況意見調查，49％受訪者認為灣仔區環境衛生一般，高達4成受訪者表示曾在區內發現老鼠。

梁熙指，民建聯提出6點倡議，包括要求廣泛使用紅外線熱感鏡頭追蹤鼠患、政治委任地區專員專責推行地區治理工作，須履行績效要求及問責等。



民建聯灣仔支部主席鍾嘉敏指，他們今年9至10月，訪問跟進年初曾受訪的的587名灣仔區18歲以上市民，了解區內衛生情況有否改善。在成功受訪的205名市民中，有4成曾於區內發現老鼠。

鍾嘉敏指，區內鼠患嚴重，更有受訪者分別在4樓及20樓民居發現老鼠。她認為鼠患問題在於滅鼠技術不變，希望官員深切檢討，應更積極回應問題，批評食環署、路政署官員互相卸責。

周潔冰倡政府同服務區內公私路

民建聯灣仔支部副主席周潔冰指，銅鑼灣街市是典型例子，同一地點的公私道路由不同人管理，在疫情期間多投訴，鼠患、垃圾引起市民家居保障問題。她促請政府改善道路管理政策，不應分公私地提供服務。她提到在後巷巡視時，發現鼠餌捕鼠方式古舊，區內有後巷棄置電單車、發泡膠箱等問題。

梁熙強調，相關建議分短、中、長期落實，希望短期推動科技治鼠患、中期由立法會爭取撥款，而政治委任地區專員，則需要繼續與政府密切溝通。（李澤彤攝）

梁熙提6建議滅鼠患

梁熙提到，民建聯就環境改善提出6點建議：一、政治委任地區專員，就地區治理目標完成度問責；二、環境衞生政策交民政事務局負責，令地區工作劃一，提高效率；三、更新目前由人手察看誘餌啃咬情況的鼠患參考指數，如增加紅外線熱感鏡頭使用、在衞生黑點增加「天眼」提高非法棄置垃圾阻嚇力；四、善用科技，按香港老鼠習性、基因，針對性研新的藥物；五、使用具通知功能的新型電子捕鼠器，節省人手；六、撥款三無大廈，為基層住戶提供公共地方清潔及防治，如天台、天井等。

鍾嘉敏補充，6點工作之中，最易改革是地方行政方面，強調民建聯已提出多時。至於熱感鏡頭，他表示知道不少公共屋邨知有推行，但區內公廁、後巷等未有新措施。

梁熙強調，相關建議分短、中、長期落實，希望短期推動科技治鼠患、中期由立法會爭取撥款，而政治委任地區專員，則需要繼續與政府密切溝通。



梁熙已報名參選港島東選區，同聒參選人包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠及「中科監察」潘卓鴻。