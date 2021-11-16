彭博專欄批操縱選舉　曾國衞反駁偏頗、散播恐懼︱立法會選舉

立法會選舉大改制後，直選成份大萎縮；且重設選委會界別，由1400幾人投選出近四成五議席。彭博本月7日有專欄文章批評新選制，指極權者極需要透過「民主」選舉粉飾本質，為政權製造認受性，但這些不公平、非自由的選舉，要吸引選民投票，本身可能就是最大挑戰。



政制及內地事務局長曾國衞，三天後去信彭博總編輯，批評評論毫無基礎、並散播公眾恐懼，試圖透過嘩眾取寵及偏頗的報道破壞香港的選舉制度，形容是極度可悲。



彭博：白票或棄投為僅餘表達不認同選項

專欄文章以「Hong Kong's Stage-Managed Election is Fooling Nobody（香港被操縱的選舉愚弄不了人）」為題，在選舉提名期中段發表。文章質疑，即使議席有競爭亦非「正常方式」，提到新選制由北京設計，排除了反對派的參與，投白票或放棄投票是僅餘表達不認同的選項，但廉政公署卻警告任何相關呼籲違法。

曾國衞其後出信反駁，指文章批評港府呼籲選民依法投票，顯然而見是雙重標準，認為任何政府都必然希望選民在任何一場選舉中投下有效票。他又指，新制度容許對政策持不同意見者參與，前提只須擁護基本法及忠於特區，此要求對於出任公職者放諸世界皆準。

曾國衞續指，新制度下不論政治聯繫，港人均可自由投票及參選，鼓勵所有合資格、有公民意識的選民者參與。