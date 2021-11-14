新立法會料變多聲道議政　中資急冒起　新議員或四分一屬人大政協

立法會大改制後，總議席增至90席，新設選委提名及資格審查兩大關卡下，近日再有論調重提凡晉身議會者，必屬建制架構之內，未來議會再無「建制」、「非建制」或「泛民」之分。事實上，已報名的154名參選人，無一來自傳統泛民政黨，建制勢力大洗牌備受關注。



《香港01》統計，有23名參選人是港區人大代表或全國政協委員，若計及省、市、地級政協、全國性組職成員，人數更會大幅攀升。這23人中，部份過往甚少出現在普羅大眾視線範圍，如參選選委界的全國政協委員蘇長榮、屠海鳴，但被視為「國家隊」重要份子。若全數當選，將佔新一屆立法會逾四分之一議席。



另一股新興勢力涵蓋至少14人，包括中資國企高層及有濃厚內地背景人士，如交銀國際控股董事長譚岳衡、招商局港口總經理嚴剛。前者曾任職國家發改委，公開資料顯示為中共黨員，他其後向傳媒表示「不準確」，但無直接回應是否曾經入黨。這類人士很可能成為「紅籌」新勢力，當中有人不諳粵語，未來可能出現普通話議政。



新一屆立法會增至90席。（資料圖片）

倘全數當選 逾1/4議員為全國人代政協

現屆議員當中12人身兼港區全國人代或政協，只有新界西梁志祥一人退下火線。田北辰及李慧琼續循地方直選競逐連任，分別出選新界西北及九龍中；港區人大代表團團長馬逢國轉戰選委界，其餘在原有功能組別尋求「冧莊」。有相似背景的基本法委員會委員梁美芬，則由直選改循選委界出戰。

值得留意的是，現屆70個總議席，平均7個議員就有1人身兼全國人代或政協。新一屆增加了20個議席，扣除不連任的梁志祥，參選的全國人代及政協人數額外多了11人，增至23人。若一如政圈所料，這23個名副其實的「國家隊」全數當選，新一屆議會，將會每4名議員就有1人身兼全國人代或政協，比例大幅提高。

▼▼競逐連任議員的全國人代／政協（11人）▼▼

港區人代：馬逢國、田北辰、廖長江

全國政協：林健鋒、梁君彥、劉業強、盧偉國、謝偉銓、李慧琼、易志明、張華峰

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23名人代政協出選 僅3人挑戰直選

大多數新參選的人大政協，都是循選委界出戰，連同馬逢國共有9人。港區人大代表、工聯會吳秋北則挑戰港島東，接受直選洗禮。另一港區人大、民建聯陳勇幾無懸念，將奪得俗稱「超級愛國者」議席的「人大、政協及全國性團體界」功能組別一席。



政協霍啟剛、黃英豪分別出選「體育、演藝、文化及出版界」及「進出口界」議席。換言之，3名新參選者循功能組別出選，令披甲功能組別的全國人代及政協增至11人。最少全國人代及政協染指的板塊是地方直選，只有選舉舊將李慧琼、田北辰，以及首次擔大旗出戰直選的吳秋北。

▼▼新參選的全國人代／政協（12人）▼▼

港區人代：吳秋北、陳勇、林順潮、陳曼琪

全國政協：霍啟剛、黃英豪、吳傑莊、陳仲尼、黃國、屠海鳴、蘇長榮、黎棟國

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中資成議會新勢力 大部份鮮為公眾認識

另一值得關注的現象，是中資及具內地背景勢力壯大，將與傳統建制派形成強烈對比。中資在現屆立法會的代表，只有功能組別兩名議員，分別是金融界的中銀香港陳振英、以及旅遊界的中旅社姚思榮。新一屆已報名參選、連同有內地成長背景的至少有14人。

有別於陳振英及姚思榮，新參選的例如招商局港口嚴剛、招商永隆保險陳照男、交銀國際董事長譚岳衡，翻查公開資料都是在內地成長。嚴剛在廈門大學畢業；譚岳衡在湖南財經學院畢業，曾任職國家發改委，南方證券、招商銀行。譚今年8月露面參選選委會時，全程以普通話發言，他們都極少在公開報道中出現。

▼▼中資或具內地背景參選人▼▼

功能組別：

保險界：陳照男（招商永隆保險總經理）

旅遊界：姚柏良（中旅社副董事長）

商界（第三）：游偉光（中海外地產董事總經理）

商界（第三）：嚴剛（招商局港口集團總經理）

金融界：陳振英（中銀香港顧問）

科技及創新界：吳池力（科大霍英東研究院副研究員）

選委會界別：

李浩然（華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官）

譚岳衡（交銀國際董事長）

簡慧敏（中銀香港總法律顧問）

陳沛良（中國太平保險（香港）總經理）

林智遠（華潤水泥控股獨立非執董）

孫東（城大生物醫學工程學系講座教授）

洪雯（全國港澳研究會會員）

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港漂政團「香港新方向」挑戰直選

這股新興勢力還包括一些內地來港讀書後留港工作的專業人士，俗稱「港漂」，如1997年在中大博士畢業、現任城大教授的孫東，他報名時同樣以普通話發言。相似背景的，還有2006年來港讀碩士的吳池力，報稱為大學副研究員。全國港澳研究會會員、新世界研究部主管洪雯，亦是由內地來港，畢業後曾任職中央政策組。

獲港大教授袁國勇、長實趙國雄及港交所前行政總裁李小加等重量級選委提名的「香港新方向」張欣宇，是有內地背景而較另類的參選人。反修例期間太子站發生「8.31事件」，張當時是該站經理，他接受訪問時指自己祖籍上海、在深圳長大，香港讀書，港大畢業後進入港鐵工作，其後成家。

上述中資背景及港漂參選人，除了陳振英競逐連任，其餘全屬首次參選，知名度較低。張欣宇是唯一一人挑戰直選，循新界北出選，是新政團「香港新方向」成員。該政團以「港漂」為骨幹，早前明言會積極循不同途徑進入體制。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。