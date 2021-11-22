專訪｜孫中山家族後人參選推國教：「光時」非主流　難比辛亥革命

改制後的立法會新增40個選委會議席，吸引多名選舉新丁競逐，除了政二代、富三代，更有國父孫中山先生家族第五代後人孫偉勇。他接受《香港01》訪問時表示，參選希望「傳承家風」，以獨特家族背景身份推動國民教育，這種「家族光環」反而是推動力。

2019年反修例風波，示威者以「時代革命」作號召，孫偉勇指，無論時空、背景均不能與110年前的辛亥革命相提並論，批評「光時」不代表香港主流民意。



孫偉勇：我講孫中山家史學生會有興趣

年近50的孫偉勇是孫中山的元姪孫，即孫中山胞兄孫眉之第五代，當年孫中山倡導革命大業，從商起家的孫眉出錢出力支援。孫偉勇政綱第一項便是「傳承家風」，他指孫中山一生為國為民，大部分時間投身政治，「雖然我們家族之後幾代無從政，但這種家風一直存在」，適逢今次新選舉制度誕生，希望藉獨特家族背景推動愛國國民教育。

孫偉勇指，今次參選立法會有兩大政綱，一是用好身份推動國教，形容自己是 「real-life example 」，可身體力行主講國教課堂：「我可以講好多家史，學生聽到可能覺得好有趣味，例如當年孫眉曾經同孫中山先生講，你所做的事是叛國，一係你說服我，否則你出去會被人斬頭」，之後孫眉不單被說服，更把在夏威夷的家財全部捐出搞革命。

他指現時議會很多人推動愛國教育、談「愛國」，但第一步應該是認識國家，「如果同我理念相近，我可以是他們的合作伙伴」，又說希望連結全球華人，當知道立法會有一名孫中山家族後人，「我一言一行可能都有一點impact，可以唱好香港。」

孫：辛亥革命為推翻封建 反修例不代表主流民意

兩年前的反修例風波，示威者以「光復香港，時代革命」為口號，有人把當年孫中山發起的辛亥革命相提並論，公民黨主席梁家傑當年出席論壇時更稱，「暴力有時可能是解決問題的方法」，並引孫中山革命作例。

孫偉勇指，1911年發生的辛亥革命與2019年的修例風波，在時空上完全不同，前者為了推翻滿清的封建帝制，拯救水深火熱的人民，「同一個國家向民主共和發展，根本是兩個不同制度」。



他指兩年前的香港，不能跟民不聊生、國庫空虛的滿清比較，社會運動不代表香港主流民意，「好多國際指標，香港是數一數二，包括法律制度、金融、自由度等。所謂『革』，不是革命，而是革新、改革。」孫偉勇指，兩件事的共同通是有外部勢力干預，想分裂國家及香港，因此應著眼「革新」系統，例如去年訂立《港區國安法》。

「家族光環是動力」

本身從事酒店業的孫偉勇指，今次參選亦希望推動旅遊業發展，倘當選可與不同其他人合作，如商界盛智文，合力為冰封多時的旅業解困，因此參選委界別最適合自己。

對於出身政治家族會否背負更大壓力，孫偉勇稱「家族光環只係得我有」，反而是一種動力，希望晉身議會展示能力，傳承孫中山的奉獻精神。他稱議員最重要責任是監察政府，不會聽某方面決定取態，「有啲嘢要問，我唔會唔問」。

立法會選委界參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。