政圈風聲｜口岸票站名額「供過於求」　建制料3至5萬人投票已達標

疫情纏擾香港已近兩年，改制後的立法會選舉有破天荒舉措，港府昨宣布在羅湖、蓮塘等3個已關閉口岸設立票站，供內地港人投票，名額共11.1萬個。有資深建制派不諱言，增設口岸票站對選舉結果影響甚微，但希望藉此盡量催谷投票率，「谷得幾多得幾多」。

據聞，當局初步預計回港投票者約有3萬人至5萬人，11萬個名額肯定夠用。行政會議成員、民建聯葉國謙亦估計，約有3萬人返港投票，雖然對投票率影響不大，但至少提供渠道予內地港人行使投票權。



口岸票站｜一文看清投票安排 名額11萬個 須展示檢測報告及綠碼

葉國謙料有組織安排專車：投票權就是誘因

口岸票站作為全新事物，政界關注有多少選民會特意返港投票，政制及內地事務局局長曾國衞昨稱，有關安排並非為推高投票率，只是便利身在內地、因疫情而回港有困難的選民，當局沒就有多少人登記回港投票訂下目標。

身兼港區人大代表的葉國謙指，內地港人本身有商會、社團等連繫，相信有關組織會安排專車接送選民，到口岸票站投票。不過，登記在口岸投票者需舟居勞頓回港、提交檢測報告等，會否減低投票意欲？葉國謙笑言「投票權就是誘因」，檢測費用亦「好濕碎」，今次中央亦大力支持港府設立口岸票站，他個人估計約有3萬人回港投票，若登記人數有名額一半已不錯。

民建聯葉國謙。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今早在電台節目表示，難以估計具體登記投票人數，相信名額限制是基於內地方面檢視口岸最多可容納人數而定，又指會前來投票者已經是「好有心」，要先登記，還要48小時內的核酸檢測報告。

有政府中人則指，要組織10萬人回港投票並不容易，很大程度靠內地港人組織，「組織到幾萬人已經好利害」，但認為谷高投票率並非重點。

▼政府公布口岸票站安排▼



參選人聯合造勢冀炒熱氣氛

多名建制派均表示，作為改制後首場立法會選舉，中央非常希望市民踴躍參與，惟目前選舉氣氛仍偏向冷淡，若直選投票率太低，又會為外國攻擊新選舉制度提供彈藥，口岸投票雖然對整體投票率屬「杯水車薪」，但也是一個「谷票」方法。

有地區直選候選人就透露，未來兩星期的周末日，將舉行聯合造勢活動，邀請政商界重量級人士站台，甚至可能出現與對手短兵相接 、「鬥嗌咪」的場面，期望炒熱選舉氣氛，但笑言效果肯定不及電台票選「我最喜愛歌手」般熱熾。