夏寶龍講話｜李家超：籲杯葛選舉者屬懦夫叛徒　陳茂波籲踴躍投票

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（6日）透過視像方式，於香港地方志中心的《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式致辭，提到本月19日舉行的立法會選舉，新制度有四大優勢及特色，包括廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。

政務司司長李家超稱認同夏寶龍所言，外部勢力無權干涉中國內政，無權干涉香港的選舉制度，又稱嚴厲譴責「那些犯法後鬼祟逃到外地，無恥地繼續充當外國代理人，對香港選舉作出抹黑和違法呼籲的叛徒和懦夫」，強調特區政府必依法追究到底。



李家超指新一屆立法會 將是有建設性的議會

李家超稱立法會選舉是落實「愛國者治港」的重要里程碑，標誌「一國兩制」方針正確實踐，指新一屆立法會將會是一個有建設性的議會，「過去因政治『攬炒』而導致立法會不斷『拉布』、空轉，秩序受破壞，立法龜速及阻撓特區政府施政，甚至有議員涉嫌危害國家安全而被起訴等亂象將不再出現。」

李家超呼籲選民好好把握自己的選票，在12月19日踴躍投票，選出能有效維護香港整體利益，促進就業和經濟發展，改善生活的立法會議員，為香港建設美好未來，為中華民族偉大復興作出貢獻。

財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

陳若波：下屆立會更平衡地照顧整體利益

財政司司長陳若波指，正如夏寶龍所言，相信日後組成的立法會，也定能更平衡地照顧香港的整體利益，更好解決香港在資本主義發展過程中，社會所積累的深層問題，又稱隨著「愛國者治港」原則的逐步實踐和鞏固，不同政治光譜和背景的人士也可參與這個廣闊的舞台，百家爭鳴，實踐自己對改進社會的理想抱負，並為社會經濟民生的進步帶來新思維，「為了香港的良政善治，我再次呼籲每位已登記的選民在本月19日立法會換屆選舉踴躍投票，一同建設香港美好亮麗的未來。」

聶德權：3.8萬名公務員將會投入選務工作

公務員事務局局長聶德權指，3.8萬名公務員同事將會投入選務工作，全力支援，令選舉順利進行，又指看到選舉論壇密鑼緊鼓地進行，各個候選人比政綱、論民生，爭取選民支持，為香港未來出謀獻策，候選人期望為社會帶來新氣象，形容是萬事俱備，「只欠你手中重要的一票，善用一票，選出賢能，盡公民責任，用一票為創下香港新局面、新氣象。」

財經事務及庫務局局長許正宇指，是次迎來的是一場有153名候選人競選90個席位、具多樣性及呈現五光十色的立法會選舉，誠如夏寶龍所言，選舉制度在愛國愛港旗幟下，最大限度地拉長了包容多樣性的半徑，無論政策主張及理念為何，也可為國家及香港的共同利益畫出「一國兩制」的最大同心圓。

他又說：「與財庫局直接相關的界別，包括保險界、會計界、金融界及金融服務界都有多個候選人，是具競爭性的選舉，亦是共畫五光十色同心圓的一個體現。繼我早前深入社區鼓勵市民投票，我呼籲金融界同仁積極參與將在12月19日舉行的立法會選舉，了解候選人的政綱和政策倡議，踴躍投票選出有心有力建設及發展香港的新一屆立法會議員。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。