專訪｜中醫師李嘉欣選九東：傳承謝偉俊精神　23條立法不急於一時

新選舉制度下，10個地區直選區區有競爭，當中九龍東選區競爭最為激烈，共5人競逐2個議席，包括報稱沒有政治聯繫的註冊中醫師李嘉欣。李嘉欣接受《香港01》專訪時表示，自己沒有政黨包袱，希望可運用其業界經驗服務社區，將女性聲音帶入議會。

李嘉欣獲現屆九龍東立法會議員謝偉俊支持，她希望能傳承對方的精神和地區服務，吸納其票源。對於不少建制派候選人提倡盡快為《基本法》23條立法，李嘉欣認為，23條立法雖然是香港的憲制責任，但不急於一時，現階段首先要處理好經濟及民生問題。

立法會九龍東直選參選人訪問系列



獲謝偉俊鼓勵參政

現年32歲的李嘉欣，在中醫診所執業4年多，2019年初踏政壇參選區議會選舉，雖然落敗，但該次經歷正正讓她體會到從政的可能性，「好開心（區選）有唔少市民支持，令我覺得都可以從政，希望可以將醫療專業帶入地區，服務到市民街坊，非僅限於一個界別。」

李嘉欣決定參選今屆立法會選舉，其中一個幕後推手，正是轉戰選委會界別的謝偉俊。她稱當謝偉俊正思考是否「轉跑道」至選委界時，多番鼓勵她參選，「始終佢放唔低九龍東，對市民好有感情，希望我可以承接服務九龍東嘅精神。」她指謝偉俊非常關心年輕一輩，會以對方作為榜樣，跑好這場選舉，又希望可吸納謝偉俊上屆立法會選舉所得票數。

作為註冊中醫師，李嘉欣尤其着重香港醫療發展，她希望推動中醫普及化，建議社區康健中心引入中醫服務，以「治末病重預防」作為原則，減低市民患病及延誤治療的機率，亦希望推動中西醫結合治療，加強公私營合作，縮短診症輪候時間。

不受政黨限制 以最大自由度反映意見

李嘉欣指，自己是九龍東唯一一名女性候選人，可代表女性發聲，助女性兼顧家庭、工作及健康三方面。她建議政府完善社區托兒及育兒服務，並推動親職教育，提供靈活上班安排，以便父母照顧初生子女。

李嘉欣在九龍東對手，包括民建聯顏汶羽、工聯會鄧家彪，兩人均有傳統建制政黨支援，相比之下，李嘉欣選情會否較為「輸蝕」？李嘉欣形容自己是新選擇，沒有政黨背景正是她的優勢，不用受制於政黨框架，以最大自由度反映市民意見，「我可能義工比較少，街站要行多啲，反而能拉近同市民嘅距離，有一種親切感，亦可以放開心懷地探討同商量。」

她稱倘當選會百分百從市民利益出發，支持以市民為重心、有助改善市民生活質素的政策，「唔會好似傳統建制派咁，政府話推咩就推咩，我自己有思考空間同自由度。」

李嘉欣表示，23條立法是香港憲制責任，遲早需要推行，但不急於一時。（余俊亮攝）

經濟民生優先 23條立法應有足夠諮詢期

今屆選舉，不少非建制派候選人提出重啟政改，李嘉欣則認為，目前香港經濟受疫情打擊，失業率高企，應以經濟民生問題為優先，「如果將來社會可以做到普選，何樂而不為呢？但要睇香港社會需求，我反而覺得現時應做好民生經濟，市民生活最優先。」

至於23條立法，李嘉欣認同是香港憲制責任，遲早需要推行，「但係咪急於要而家立法？你要諗民生同經濟未處理好，大家都叫苦連天時，我哋係咪要先解決大家食飯住宿嘅問題先？如果連居住都成問題，點處理其他嘢呢？」她認為，23條立法需要設有足夠諮詢期，並接納社會各方聲音，政府必須預留充足的時間向市民解釋及宣傳，不能因一時之快急推。

九龍東其他候選人還包括民主思路陳進雄及報稱無政治聯繫的胡建華。謝偉俊是選委界參選人，參選人全名單請參閱《香港01》選舉網站。