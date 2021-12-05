專訪｜中電陳紹雄主打可持續發展：拒粗放發展　港未來十年不限電

立法會選舉本月19日舉行，今屆罕有地有多名企業高級管理人員落場參選，出戰選委會界別的中華電力中國區總裁陳紹雄便是其中一人。有別於其他參選人「重發展」的論調，陳紹雄認為重發展之餘也需要兼顧生態環境，主打可持續發展，提倡ESG（Environmental, Social, and Governance環境、社會和企業管治）概念，「唔想粗放型發展，導致子子孫孫福址受影響」。



加入中電逾40年，曾推動多項大型綠色基建，陳紹雄希望可運用自身經驗，在未來「明日大嶼」、北部都會區等建設上，與環保團體多溝通，平衡生態與發展。他建議政府為工程項目招標時，可加入綠化、數碼化及創新概念作評分標準，推動綠色經濟。



內地目標2060年達至碳中和，近期內地多個城市實施「限電」，陳紹雄稱香港電力供應穩定，未來10年不會出現「限電」情況。



倡工程招標要求加入綠色元素

相比起大刀闊斧覓地發展，本身是工程師的陳紹雄更着重可持續發展，「唔想好似過往模式，為發展而發展，最尾影響到生態保育，正如習近平主席所言：金山銀山都不及綠水青山。」

他認為，推動ESG是眾人之事，不論個人、企業及政府也可盡一分力，而政府首先應自身作則，在各部門實行ESG原則，並大力推動ESG教育。他指出，政府可以向企業、發展商和承建商提供誘因，推動綠色經濟發展，例如目前政府為工程招標時予人感覺價低者得，建議將綠色元素、數碼化及創新概念加入評分標準。

聆聽環團意見平衡發展保育

林鄭月娥政府提出「明日大嶼」及北部都會區等多項大型發展藍圖，陳紹雄指，發展與保育必定有衝突，關鍵在於如何取得平衡，環保團體並非凡事必反，很多環保團體也懂得怎樣平衡發展及環境保育。

他以中電興建海上液化天然氣接收站為例，有環保團體擔心施工過程會污染海洋，當時中電聘請專業顧問進行全面研究，確定工程不會構成環境問題後，再成立基金進行保育工作，並成立委員會邀請環保團體監察施工過程有否差池，「環境團體反而好開心，有呢啲渠道監察環境生態。」

陳紹雄稱，倘當選非常歡迎環保團體向他反映意見，「唔想粗放型發展，導致子子孫孫的福祉受影響……係議會、候選人之中，暫時呢一種聲音係較少。」他說與其他候選人交流期間，很多人也認同可持續發展的理念，相信在議會內不會單打獨鬥，反而形成一股力量，平衡生態環境及發展，為政府排難解紛。

談及香港房屋問題，陳紹雄稱自己兒時住在「閣樓板間房」，明白劏房住戶的苦況，提倡劏房住戶租金津貼及加快推動過渡性房屋。就中期土地供應而言，他認為政府應加快發展棕地，並考慮發展部份具備交通及水電配套、生態價值較低郊野公園邊陲地帶，「可以做個先導計劃，唔係要舖天蓋地發展晒所有郊野公園。」

內地限電 陳紹雄：極力確保港不會出現

近月內地多個地區實施「限電」實施，連北京、上海等地不能倖免。陳紹雄解釋，新冠肺炎爆發初期，大量工廠作業由武漢遷至東南亞等地，不過到中後期，東南亞疫情較內地更為嚴峻，結果大量工廠移至內地，經濟甚至比疫情前更好，但變相電力供應追不上需求增長。另外內地燃煤價格上漲，及中央嚴控能源消耗，要求各省市能源消耗總量逐年減少等，導致出現限電的情況。

至於香港要在2050年達至碳中和，會否同樣需要限電？陳紹雄指，香港電力有50%來自天然氣；25%核電及25%燃煤及可再生能源，目前天然氣和核電供應均有長期合約，煤炭來自澳洲，供應穩定，基本上未來10年不會出現大問題，「今日不會出現限電情況，亦會極力確保未來不會出現。」

他說，港燈及中電計劃於未來10至20年逐步淘汰燃煤機組，以可再生能源替補，達至零燃煤發電，目前兩間電力公司正積極研究不同項目，包括興建離岸海上風力發電場，有需要時增加使用核電，務求達至多元化的能源組合。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。