立法會選舉︱的士插國旗巡遊「谷票」　曾國衞、聶德權視察票站

的士司機從業員總會聲稱召集了500輛的士，今早（18日）發起巡遊，在車身、車窗及車頂貼上「投票企出嚟」及「為香港未來」等字樣，並插上國旗在青衣貨櫃碼頭出發，巡遊全港各區呼籲投票，在碼頭附近車隊以雙線前進。部分的士車身的投票廣告，寫有「港區省級政協委員聯誼會」字樣及標誌。



選前一日，政制及內地事務局局長曾國衞、公務員事務局局長聶德權，分別到訪票站了解情況。教育局局長楊潤雄出席活動時，則指教育界功能組別有5名不同背景候選人，指過去立法會關於教育政策的討論有時很政治化。今次正是機會令教育回歸教育，希望教師出來投票，令未來議會討論更能彰顯教育專業，以學生福祉為依歸。



曾國衞今早巡視了自己所屬的「鰂魚涌聖安娜中英文幼稚園」票站，之後轉赴會展中央點票站及選委界票站，視察工作人員實習和模擬情境演練。他提醒中央點票站工作人員，在點票期間要抓緊流程，盡早確認點票結果。

聶德權亦為會展票站的公務員打氣，他說為了確保有足夠人手，政府首次指派合適的公務員出任不同職級及類型的選舉工作人員，強調他們的參與是責無旁貸，也是重要使命。