立法會選舉︱馮驊視察香園圍口岸票站　訪會展了解光標閱讀機運作

立法會選舉明日（19日）投票，選舉管理委員會主席馮驊今日巡視香園圍邊境口岸票站，也到訪灣仔會展選舉委員會界別票站，了解電子派票系統及光學標記閱讀機的實際操作。他說灣仔會展票站專為選委而設，一如過往安排，選民可在同一個票站投下他們有資格投的所有選票。換言之，選委將在會展投下所屬直選及/或功能組別的所有選票。



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馮驊巡視香園圍口岸票站時，指今次是首度設口岸票站，便利內地港人投票。他指感謝政制及內地事務局全力協調及安排，在香園圍、羅湖及落馬洲三個口岸設票站，令內地港人可在符合特定條件下，豁免檢疫回港投票。票站採取閉環式管理，投票結束後將轉變成點票站，除候選人或其代理人，不設公眾觀察點票安排，惟會安排網上直播。

選管會委員陸貽信和石丹理，亦分別前往不同票站視察。