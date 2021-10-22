經民聯促10年內增65萬公私營住宅單位　倡規劃及收地並行加快進程

經民聯提出《加快建屋 急民所急》研究報告，促請政府明確訂立人均居住面積200平方呎，並爭取10年內開發2,400公頃土地，以增加65萬個公私營住宅單位。

該黨建議政府實行「兩條腿走路」，規劃發展與收地建屋並行，並設立高層級北部都會區專責小組，另外在研究修例釋放祖堂地時，應先行調高賠償金額，以不低於甲級標準賠償。



經民聯建議，政府實行「兩條腿走路」，規劃發展與收地建屋並行，並設立高層級北部都會區專責小組。（資料圖片）

經民聯立法會議員林健鋒指，政府預計整個北部都會區需時長達20年，涉及複雜的規劃及前期研究，建議政府樹立「安居優先」概念，實行「兩條腿走路」，規劃發展與收地建屋並行，不可等到規劃完成後才收地建屋。

他說，民政事務局局長與新界鄉議局將在1年內完成放寬出售祖堂地限制的檢討，但收地工作無法等待1年後才進行，建議政府在檢討法例的同時，先行調高賠償金額，盡快收地建屋。

經民聯認為，政府研究修例釋放祖堂地時，應先行調高賠償金額，以不低於甲級標準作賠償。 (資料圖片)

倡空置校舍建公屋 料可提供5000伙

經民聯立法會議員吳永嘉建議設立一個高層級的北部都會區專責小組，由副司長領導，成員包括相關政策局官員，負責統籌溝通及執行計劃，大幅減省各部門重複工作的時間。該黨立法會議員梁美芬促請政府將更多空置校舍用地用作興建公屋，目前192幅空置校舍用地中，有10幅較適合用作興建公屋，料可提供5,000個單位。

運輸及房屋局局長陳帆日前提到，要達至「3年上樓」的目標需時10至20年。經民聯主席盧偉國表示，經民聯提出65萬建屋目標，比政府一直提到的40多萬為多，公屋上樓速度必定會加快。

至於興建公屋比例方面，盧偉國認為，不同區域，因應不同經濟活動，公私營房屋比例也應有所不同，七三比未必是最佳的比例，以土地共享計劃為例，該黨建議調整公私營房屋比例為5:5或6:4，否則若對發展商而言吸引力不足，整個計劃也只是空談。