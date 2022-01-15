政壇諸事町｜曾俊華客串劇集　與MIRROR交手　網民熱議「好驚喜」

前財政司司長曾俊華離開政府後，活躍於科技及社會創新範疇，不時有新搞作。他昨晚（15日）驚喜現身電視劇集《IT狗》，與男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）演對手戲。雖然客串戲份不到兩分鐘，對白只有10句，近半是「好呀」、「係咩」等極考內心戲的簡短對白。



不過，網民似乎不太在意「薯片叔叔」演技，紛紛留言「好驚喜」，又關心他看似消瘦了。曾俊華今早（15日）亦發帖大讚Lokman「演技好犀利」，貼出劇照表示很高興有份演出，希望觀眾「睇得開心之餘，亦會更加留意社會上嘅創科發展」，又稱創科是帶動社會進步的關鍵，呼籲大家支持創科意念。



曾俊華客串電視劇集《IT狗》，與MIRROR隊長Lokman演對手戲，戲份不到兩分鐘、10句對白。（曾俊華Facebook）

ViuTV電視劇《IT狗》昨晚（14日）一集驚現前「財爺」曾俊華，約兩分鐘的戲份主要講述，Lokman飾演的Tony，十幾年前獲曾俊華頒授「星之子」獎項，惟身邊朋友沒人相信。一次與曾俊華的偶遇，Lokman向曾俊華做出當年的「手指愛心」手勢，並以「華仔」稱呼，請求「華仔」與他拍片承認「手指愛心」手勢，是曾俊華發明、而非源於南韓。

曾俊華在Facebook發文承認客串劇集，短短三小時已逾二萬人讚好，人氣不減當年。他更盛讚對手，「Lokman嘅演技好犀利，大家不妨留意一下。」有網民於帖文下方留言「超驚喜」、「完全估唔到」。曾俊華則希望觀眾看得開心，同時要留意社會創科發展，希望香港可以孕育更多好的創意科技。