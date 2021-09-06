曾俊華聯同JobsDB辦課程　企業新技能有需求　開設數碼培訓助轉型

曾俊華創立的「薯片叔叔共創社」與JobsDB合作，推行「Go Digital」課程，了解企業在新技能上的需要，提供不同課程，例如網絡教育、編程等。曾俊華認為，要配合新科技，大眾和企業都需要作出一系列的變化，尤其疫情下不少行業都需要轉型迎合市場需求，強調學習新技能的重要性。



「薯片叔叔共創社」今次與JobsDB合作，推行「Go Digital」課程，為10間企業員工及雇主，提供免費或收費培訓。（廖雁雄攝）

前財爺曾俊華離開政界後，於2018年創辦慈善組織「薯片叔叔共創社」，致力與勇於創新的人士及組織一起建構香港創新為善的能力。「薯片叔叔共創社」今次與JobsDB合作，推行「Go Digital」課程，為10間企業員工及僱主，提供免費或收費培訓。

與JobsDB合作 助企業迎接科技轉變

曾俊華指，初時成立共創社，「諗第一件事要做啲咩，不如喺教育方面睇吓有咩做。」有這個想法，全因曾俊華認為教育對培養下一代尤其重要，故開始著手推動重塑教育，培養21世紀所需要的人才。

隨科技發展，曾俊華覺得，要配合新科技，大眾和企業都需要作出一系列的變化。他又留意到，全球對科技人才的需求非常大，故與JobsDB合作，讓員工和管理層透過課程，裝備自己迎接一系列科技上的轉變。

他最期望能夠培養大眾終身學習的思維，「好多嘢變得非常之快，所以唔係話我讀一個課程之後可以用成世」，又形容現今的知識來得快去得快，不同階段都需要不同的培訓，才可以為社會作出貢獻，「更重要睇到社會上好多工作，如果係你唔作出改變，有可能會被淘汰。」

曾俊華留意到，疫情之下不少行業都轉型，強調學習新技能的重要性。（廖雁雄攝）

企業或擔心用資源培訓後員工離職 曾俊華：應更宏觀

有部份公司會擔心，利用資源培訓僱員後員工會離職，因而不為其提供在職培訓。但曾俊華認為，整個社會應該改變這個思維，用更宏觀的角度出發，「（提供培訓）整體嚟講，係可以提升成個香港勞動力技術，對整個經濟係好大影響。」

另外，曾俊華亦留意到，疫情之下不少行業都轉型，應對疫情下的市場需要，當中餐飲、零售業更為明顯，他笑言「呢方面唔會因為疫情消失而消失，如果疫情係會消失嘅話」，「佢哋呢啲工作模式都會繼續存在」，強調學習新技能的重要性。

曾俊華期望能夠培養大眾終身學習的思維。（廖雁雄攝）

計劃因應企業新技能上的需要提供課程

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指，計劃會了解企業在新技能上的需要，提供不同課程，例如網絡教育、編程等。

JobsDB過去一項調查發現，有三分之一受訪僱主覺得，員工現有的技能未必能符合未來公司發展需要；雖然大多數僱員希望學習新技能，但並不多公司會為員工提供培訓。仇續指，疫情期間，「公司願意為員工提供培訓反而減少，明顯地有需求與供應不平衡問題」，僱主一方面發現員工的技能不足以應付將來的需要，但另一方面未必欲投放資源予員工作培訓。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指，雖然大多數僱員希望學習新技能，但並不多公司會為員工提供培訓。（廖雁雄攝）

「Go Digital」計劃籌備近半年時間，仇崑石強調，學習新技能不一定只局限於管理層或普通員工，又指每個階層需要學習的技能不一，例如管理層需要對媒體市場策略、數據分析、網絡安全等有一定認識，前線員工則需要掌握技能的實際操作，「因為我係管理層，都要識得今時今日點用數據分析、去做生意，但技能可能同前線員工深入程度不同。」

是次計劃主打網上課程，並善用海外學術資源。（廖雁雄攝）

計劃主打網上課程 未來繼續與不同企業學習

是次計劃主打網上課程，並善用海外學術資源。曾俊華指，以網上形式進行，有效利用各地大學的資源，「數以十萬計唔同科目你可以選擇，提供多啲選擇比人。」他又認為，香港有不少中小企業「唔知自己需要啲咩，因為根本唔了解嗰樣嘢」，計劃能夠協助企業了解要從那一方面培訓員工。

仇崑石指，平台內部分課程會為學員提供證書，不過覺得重點在於培養學生終生學習的思維，「反而證書只係其中一樣嘢，但不是重點。」他又指，未來會繼續與不同企業合作，而且行業不限，期望可以協助到各行各業。

本港移民潮持續，或會導致流失部分人才。但曾俊華認為，大眾亦應該改變思維，企業仍然可以隨時善用不同地方的人才，「今時今日你打去俄羅斯同打去九龍係冇分別」，但同一時間亦需要培育本地人才。