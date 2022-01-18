藍營KOL冼國林周三直播公布重大消息　料搶閘宣布參選特首

特首選舉3月舉行，《香港01》接獲消息，藍營KOL、藝人王祖藍的舅父冼國林，正計劃參加特首選舉，並已着手接觸選委及籌組競選團隊。洗國林周三（19日）早上10時將其「冼師傅講場」YouTube頻道或Facebook專頁公布重大消息，料屆時宣布參選特首，成為首位表態參選特首的人士。



冼國林是葉問之子葉準之徒弟，學習詠春拳，本身為電影製作人，是電影《葉問前傳》出品人，藝人廖碧兒、陳嘉桓均是其徒弟。冼國林曾擔任國藝娛樂﹙8228﹚主席兼第一信用財務﹙8215﹚主席，2018年因第一信用股份存放在康證，而被捲入康宏風暴，同年退任國藝主席。2020年6月廉政公署要求國藝就一宗案件提交資料，當時公司指調查事件與國藝或冼國林無關，2021年8月冼大幅放售手上持股，由28.05%大幅減持至只有2.05%。自2019年修例風波，冼國林積極於網上評論時政，坐擁不少「深藍」支持者。

冼國林YouTube頻道「冼師傅講場」創始於2019年10月9日，現時擁有約15.5萬訂閱者。他在立法會選舉前夕，分別請來多名建制派候選人到其節目接受訪問，如陳恒鑌、鄧家彪、邵家輝等。

今屆特首選舉，參選人須取得不少於188位選委提名，且五個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名，每名選舉委員會委員只可提出一名候選人。其中由港區人代、政協及全國性團體香港成員組成的第五界別被視為「國家隊」，緊貼中央路線，一般預計如無北京首肯，無可能取得足夠提名。

何君堯讚Fresh air 不排除提名冼參選

身兼選委的建制派立法會議員何君堯說，相信冼國林可獲得足夠提名並非困難的事，他個人不會排除提名對方，要視乎其政綱、理念再決定。他欣賞對方有勇氣，亦欣賞他的思維和施政理念，形容冼國林「幾好，係Fresh air（令人耳目一新）」。至於會否提名冼國林參選，何君堯稱不會排除。