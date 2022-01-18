特首戰變短跑？選前10周提名期未刊憲　傳北京掌控節奏防惡鬥

3月27日舉行的特首選舉，距今僅餘68天，但前哨戰遲遲未開打。政府自從去年10月22日將投票日期刊憲後，至今再無公布。據現任特首林鄭月娥日前所指，提名期下月15日開始，選舉事務處去年10月致立法會文件，同樣透露了相關時間表，並表明將藉憲報公布。



日子早已敲定，距離提名期又不足一個月，然而政府仍未將此關鍵日子刊憲，情況較為罕見。連帶新一屆特首選舉活動指引亦未正式公布，指引將列明一系列選舉規範及流程，包括開支最高限額；亦將根據選委數目增加，列明候選人須獲不少於188名選委提名，並須獲得超過750票方為有效當選，通常由選舉管理委員會主席召開記招簡介。



有傳媒今日（18日）引述消息指，特首戰步伐拖慢全因北京煞停，選舉事務處原先已準備本月初刊憲落實提名期及選舉活動指引，不過「北京突然告知，要暫緩一切」（Beijing abruptly asked us to hold everything）。《香港01》正向選舉事務處查詢回應。



三天前指中央不鼓勵搶韁 葉劉今拒評論

《南華早報》的消息來自選舉事務處，又在報道引述其他匿名者表示，有關方面有意藉此縮短特首選舉競選過程，確保不會因而引起建制陣營內部惡鬥，並在新選舉制度下「去政治化」。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀周六曾在電視節目表示，政治生態出現了很大改變，一切已重回正軌，估計「中央唔想睇到香港再因特首選舉而撕裂，所以你見遲遲都無人出來搖旗吶喊呀，就係咁解啦，中央唔鼓勵。」《香港01》今日再向葉劉查詢，她僅回應有看過上述報道，但不知根據為何，亦不知其他詳情，未有進一步評論。

過往兩屆建制內激鬥 提名期均提早53天刊憲

根據選舉事務處去年10月提交立法會的《2022年行政長官選舉的實務安排》，提到計劃將特首選舉的提名期定為2月15日至3月2日，共16天。林鄭月娥上月底被問及連任意向時，亦指「照我所知......提名期由2月15日開始」。不過，政府至今沒有任何與2022年特首選舉提名期相關的公布。

現時，距離下月15日接受提名還有28天。翻查資料，過去兩屆特首選舉，提名期皆提早53天刊憲，而這兩次選舉均出現建制陣營內競爭，分別是2012年梁振英對壘唐英年，以及2017年林鄭月娥撼曾俊華。至於2002年董建華在無競爭下連任、以及2007年曾蔭權迎戰梁家傑，提名期分別提早21天及26天刊憲，與今次選舉時間表雷同。

如果今次提名期出現押後，根據《行政長官選舉條例》規定，提名截止日期須早於選舉日前的21天，而提名期不得少於14天，即提名期最遲須於2月21日開始，可較原計劃推遲一周，但與此同時，原計劃中16天的提名期將縮短，選舉期將更加緊湊。

特首林鄭月娥於2021年12月30日在記者會上表示，今年特首選舉提名期將由2月15日開始。（資料圖片/政府新聞處）

劉兆佳：爭奪中央信任無關競選期長短

特首戰變短跑賽，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，未知相關報道的真確性，但認為在現時政治環境下香港未來施政重點已有大框架，包括推進「十四五」規劃、大灣區建設、前海與香港合作、對內解決香港深層次矛盾、做好思想教育工作和國安立法、遏制內外敵對勢力等，不會有太大變化。

在上述背景下，劉認為今屆特首選舉和以往的性質大有不同。以往特首選舉即使不是全民普選，但相當程度上都吸收了西方選舉的部分特性，如候選人比拼形象工程及媒體宣傳等，重點未必是政綱，即使選前名不見經傳的都有機會突圍而出，實際競選工程需時較長；但今次在「愛國者治港」的主旋律下，選舉傾向了「精英政治」的一方。

劉兆佳指，在這情況下有資格問鼎特首之位的人，真正要比拼的不是政綱，而是個人條件，包括政策執行能力、社會威望、個人勇氣和政治擔當、能否團結愛國陣營、能否令中央放心等。這些人本身在精英階層內一定已有相當知名度，「大家都約略知你個人底細係點」，所以競選工作的重點是在精英階層內爭取支持、爭取中央的信任：「這些工作根本不需要一個長的提名期和競選工程，大家（精英階層和中央政府）平日都會見到。」所以，以往那種開放長時間競爭，可能導致精英階層分化的選舉，已是歷史產物。