政壇諸事町｜提前慶祝陳鑑林生日　柯仔送上潮州柑寓意大吉大利

變種新冠病毒Omicron來勢洶洶，相信不少人已減少大型聚會，就算是元老級人物生日也不會「大搞」。民建聯前立法會議員陳鑑林明天（22日）「牛一」，但未有和疫情前一樣與大家食飯慶祝。觀塘區議會主席柯創盛今日（21日）就提前拜訪「老闆」陳鑑林，為「老闆」送上一份驚喜。



陳鑑林（右二）1月22日生日，柯創盛（左二）提前一天拜訪慶祝，並送上生日卡和潮州柑。（柯創盛提供）

「柯仔」今日與「CEO」（太太）、前助理和幾名兄弟姊妹，在沒有通知之下突然拜訪，為「老闆」帶來驚喜。「柯仔」除了送上生日卡和蛋糕之外，更送出一盒八隻大大個潮州柑。潮州柑在潮州又叫大吉，寓意大吉大利，是當地新年常見賀禮，啱晒潮陽人陳鑑林心水。

近日全港多個地點都有變種病毒傳播，眾人在言談間自然提到疫情。難得相聚，「老闆」亦問候一眾後輩的生活近況。

疫情前辦生日飯局 「禮物」竟是匯報工作？

「柯仔」說，其實在疫情之前，他會召集一班兄弟姊妹吃一頓飯，一來是團年，二來是為「老闆」慶祝生日。他說，以前大家會在飯局中向「老闆」匯報全年工作，同時聽取他的意見，已經維持了10年以上。但疫情之下，大家晚上都沒有公開活動，更遑論慶生飯局了。

至於「柯仔」自己，近日亦沒有甚麼聚會，都是完成工作後就「愛回家」。他說趁此機會要親自下廚，鍛鍊廚藝咁話。