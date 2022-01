政壇諸事町｜梁家傑網上直播寫揮春　潮爆寫Serrini、Edan歌詞

新春將至,公民黨主席梁家傑一連多日在網上直播寫春,既談論近日倉鼠事件,亦講到以前寫揮春的往事。梁家傑更大爆前主席余若薇寫揮春「好靈」,勁旺桃花!



梁家傑網上直播寫揮春,之後會送交街坊手上。(Station 202影片截圖)

今日(21日)是梁家傑第五日在網上直播寫揮春,除了常見的「身體健康」、「學業進步」之外,亦有寫多句歌詞,包括Serrini《Let Us Go Then You and I》的「誰最堅強 誰最善良 誰就會更高尚」,以及今日「壽星公」、MIRROR呂爵安(Edan)《一表人才》的「我過得並不好 但是我會活着」,指自己很喜歡黃偉文(Wyman)的歌詞。

指倉鼠事件政府說得模糊 「夾硬製造生離死別」

梁家傑在鏡頭前寫了一張「笑口常開」,說送給食物及衞生局局長陳肇始因「驚佢笑唔出」,指她近日殺了野豬又殺倉鼠。他說,他聽到殺倉鼠時覺得很不科學,因為政府決定要撲殺所有倉鼠,並不是說只是涉事倉庫或店舖的倉鼠。他表示有個女人將自己家中養了兩年的倉鼠送去「人道毀滅」,認為是政府說得模糊、製造恐慌,令香港市民無所適從。

他又提到網上一名父親與10歲兒子的影片,父親要將兩隻倉鼠「可樂」、「雪碧」送去「人道毀滅」,說過了疫情再買過,兒子則表示「買過另一隻也不是這一隻」。梁家傑指,問題在於要殺倉鼠時未有足夠科學證明,又表示有人建議先行隔離觀察再決定,認為有足夠地方隔離這批倉鼠。又批評政府現時「人道毀滅」的做法「好唔人道」,「你同任何動物相處過係有一種感情喺度,夾硬斬斷感情連繫」,相信要送出倉鼠毀滅的孩子會有童年陰影,「夾硬製造生離死別,何必呢!」

疫情關係已經兩年沒有年宵,公民黨亦兩年無法在維園寫揮春。梁家傑表示自己在街邊開檔寫揮春已經十多年,去年亦開過一兩場,但發覺今年很難再開,因公民黨失去太多樁腳,二來政府現在要清零,在街寫揮春可能會被指聚眾。他表示自己今年仍要寫揮春,因為很多街坊年年都表示想貼,亦已有人留言索取揮春,但今年只能寫好再送到街坊手上。

爆余若薇寫揮春「好靈」 勁旺桃花

談到寫揮春的開心事,梁家傑爆原來余若薇寫揮春「好靈」,指有一年在維園寫揮春,有少女要她寫「早日出pool」(早日結束單身),第二年公民黨再到維園擺檔,同一少女找余若薇說:「我結咗婚啦!」

梁家傑自己亦有這種經歷。他說有大學生想他寫「過三爆四」(大學成績好),寫了後第一年雖然未能「爆四」(滿分),但成績好過預期。第二年這名大學生又叫他寫「勁過」,結果考完成找他說:「我真係『勁過』呀!」自此那名大學生年年都要梁家傑寫揮春。

疫情下希望市民活在當下 過好生活

對於近日生活情況,梁家傑感嘆說「今日唔知聽日事」。他表示近日在WhatsApp群組找老朋友食飯,結果有群組成員表示已經移民,指不辭而別的情況很常見。梁說疫情之下生活難以計劃得太遠,他現在最常用的字句是「活在當下」、「珍惜眼前人」,「如果大家真係好鍾意香港嘅,喺香港嘅每一日用盡佢囉」,盡自己能力去生活得好些,關心身邊的人。