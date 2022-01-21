政壇諸事町｜梁家傑網上直播寫揮春　潮爆寫Serrini、Edan歌詞

新春將至，公民黨主席梁家傑一連多日在網上直播寫春，既談論近日倉鼠事件，亦講到以前寫揮春的往事。梁家傑更大爆前主席余若薇寫揮春「好靈」，勁旺桃花！



梁家傑網上直播寫揮春，之後會送交街坊手上。（Station 202影片截圖）

今日（21日）是梁家傑第五日在網上直播寫揮春，除了常見的「身體健康」、「學業進步」之外，亦有寫多句歌詞，包括Serrini《Let Us Go Then You and I》的「誰最堅強 誰最善良 誰就會更高尚」，以及今日「壽星公」、MIRROR呂爵安（Edan）《一表人才》的「我過得並不好 但是我會活着」，指自己很喜歡黃偉文（Wyman）的歌詞。

指倉鼠事件政府說得模糊 「夾硬製造生離死別」

梁家傑在鏡頭前寫了一張「笑口常開」，說送給食物及衞生局局長陳肇始因「驚佢笑唔出」，指她近日殺了野豬又殺倉鼠。他說，他聽到殺倉鼠時覺得很不科學，因為政府決定要撲殺所有倉鼠，並不是說只是涉事倉庫或店舖的倉鼠。他表示有個女人將自己家中養了兩年的倉鼠送去「人道毀滅」，認為是政府說得模糊、製造恐慌，令香港市民無所適從。

他又提到網上一名父親與10歲兒子的影片，父親要將兩隻倉鼠「可樂」、「雪碧」送去「人道毀滅」，說過了疫情再買過，兒子則表示「買過另一隻也不是這一隻」。梁家傑指，問題在於要殺倉鼠時未有足夠科學證明，又表示有人建議先行隔離觀察再決定，認為有足夠地方隔離這批倉鼠。又批評政府現時「人道毀滅」的做法「好唔人道」，「你同任何動物相處過係有一種感情喺度，夾硬斬斷感情連繫」，相信要送出倉鼠毀滅的孩子會有童年陰影，「夾硬製造生離死別，何必呢！」

疫情關係已經兩年沒有年宵，公民黨亦兩年無法在維園寫揮春。梁家傑表示自己在街邊開檔寫揮春已經十多年，去年亦開過一兩場，但發覺今年很難再開，因公民黨失去太多樁腳，二來政府現在要清零，在街寫揮春可能會被指聚眾。他表示自己今年仍要寫揮春，因為很多街坊年年都表示想貼，亦已有人留言索取揮春，但今年只能寫好再送到街坊手上。

爆余若薇寫揮春「好靈」 勁旺桃花

談到寫揮春的開心事，梁家傑爆原來余若薇寫揮春「好靈」，指有一年在維園寫揮春，有少女要她寫「早日出pool」（早日結束單身），第二年公民黨再到維園擺檔，同一少女找余若薇說：「我結咗婚啦！」

梁家傑自己亦有這種經歷。他說有大學生想他寫「過三爆四」（大學成績好），寫了後第一年雖然未能「爆四」（滿分），但成績好過預期。第二年這名大學生又叫他寫「勁過」，結果考完成找他說：「我真係『勁過』呀！」自此那名大學生年年都要梁家傑寫揮春。

疫情下希望市民活在當下 過好生活

對於近日生活情況，梁家傑感嘆說「今日唔知聽日事」。他表示近日在WhatsApp群組找老朋友食飯，結果有群組成員表示已經移民，指不辭而別的情況很常見。梁說疫情之下生活難以計劃得太遠，他現在最常用的字句是「活在當下」、「珍惜眼前人」，「如果大家真係好鍾意香港嘅，喺香港嘅每一日用盡佢囉」，盡自己能力去生活得好些，關心身邊的人。