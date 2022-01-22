陳恒鑌：新增初確逾130宗　大部分來自葵涌邨　最起碼須全邨強檢

葵涌邨逸葵樓爆疫，迅速蔓延同邨其他座數，消息指，邨內至少新增逾77宗初步確診個案，分別至少40宗來自逸葵樓、以及30宗來自映葵樓，不過感染數字持續增加。民建聯立法會議員陳恒鑌向《香港01》表示，據了解今日最新初步確診數字將超過130宗，絕大部分來自葵涌邨。



陳恒鑌指，目前感染數字仍未作實，但葵涌邨感染個案已是「火頭處處」，初確個案不止來自逸葵及映葵樓，還有邨內診所及其他座數。他相信全葵涌邨今日將有進一步行動，最起碼須全邨圍封強檢，「依家情況嚴峻，強檢係最基本！」他緊急呼籲居民作好心理準備，切勿外出，以免傳播病毒及受到感染，認為政府最好從速行動，「守得住葵涌邨，就守得住疫情！」



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感染數字遠超消息所指 重申須全邨圍封

政府繼昨晚（21日）6時起，圍封逸葵樓強制居民隔離5天，全幢2,700名居民須每天接受檢測，提供一日三餐。延至今日（22日）凌晨4時，再宣布圍封映葵樓強檢，目標今晚7時完成行動，期間居民不能離開。

不過，陳恒鑌指疫情已蔓延全邨，相信針對全邨將有進一步措施，因為感染數字時刻在變，相信遠超出消息所指。他指葵涌邨目前有高度風險，相信居於映葵的逸葵樓確診清潔工已成蔓延源頭：「清潔工係流動工作，有同其他保安、清潔溝通，依家必須全條邨徹底檢測，咁係最簡單直接！」

料全邨有進一步行動 準備好圍封：勇敢面對

陳恒鑌緊急呼籲所有邨民不要外出，應留家以策安全，免得受感染或傳播病毒，居民須作好圍封的心理準備：「唔好走，唔好去第二度，亦唔好諗住搬去朋友到住，因為有風險將病毒帶畀其他人，要勇敢面對，將病毒控制喺可控範圍內。」

他又指最新初確情況，映葵樓明顯比逸葵樓更加嚴峻，政府「果斷時果斷，該出手時出手」，應爭分奪秒圍封全葵涌邨強檢，令大家安心，強調「五天好快過」，自己已經再三向政府表達建議。

陳穎欣倡分批或上門檢測 減輪候期間傳染風險

工聯會立法會議員陳穎欣則表示，逸葵樓到今日下午仍未做檢測，而早上更加出現混亂。有居民表示，今早落樓做檢測時，房署停了升降機，大批市民困在大堂，最後不單止沒有檢測，更因人群聚集增加傳播風險。

陳穎欣今早向運輸及房屋局局長陳帆反映，要求改善流程及資訊發放機制。她建議分批安排居民到樓下檢測，或安排上門檢測，以減低輪候時的感染風險。