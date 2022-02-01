公務員︱聶德權：如有合適崗位會再公開招聘　來年檢視縮減總編制

政府正檢視公務員招聘、培訓及賞罰制度等，確保「有能者居之」。公務員事務局長聶德權接受商台訪問時指出，如果再有合適的首長級公務員職位，會考慮公開招聘。此外，在現時經濟環境下，今個財政年度會檢視公務員整體編制有否縮減空間。



公務員來年編制或有所縮減。（資料圖片）

將同時循內部及公開途徑 招聘首長級公務員

聶德權指出，現時18萬公務員當中，有約1,500人屬於首長級公務員，現時正循多方向檢視制度，包括釐清首長級公務員要具備的質素，評核機制需要更與時並進，以反映同事能力、潛質、品格等。政府已邀請公務員敍用委員會一同檢視評核機制，暫時未有具體方向公布。

公務員事務局近月正公開招聘公務員學院院長，聶德權指會考慮繼續對外開放招聘首長級公務員，公開招募比例會視乎工作崗位需要：「需要甚麼經驗、背景、專長的人士？是政府內及外都可以？從而去決定選拔方式。」他又指，希望在今年內落實擴大公務員到內地研習交流的安排。

坊間有意見指，應將公務員的工作表現及薪金掛勾，只有「表現最好」一批可以加薪。聶德權指，對不同意見持開放態度，但認為公營及私營機構本質有分別：「我想要視乎實際方法，是否能夠妥善落實及取得效果。」他指，在政府工作和私營機構的工作性質很不同，政府工作有基本原則：「我們都需要維持一個穩定、常設、專業高效的隊伍。」

聶德權又提到，上一個財政年度公務員編制「零增長」，在現時經濟環境下，今個財政年度會檢視編制有否縮減空間。見前每年政府仍會招聘約1萬名公務員，以填補退休等造成空缺。

公務員事務局長聶德權。（聶德權fb圖片）

指院舍長者接種新安排符合「知情同意」原則

政府近日公布，推動安老院或殘疾人士院舍院友接種新冠疫苗，經醫生評定合適，而能清楚表達同意接種的長者，將盡快安排打針；未能表達同意的院友，除非家屬書面反對，否則亦會安排接種。特首林鄭月娥更指出，稍後將不接受未接種疫苗的長者申請入住護老院。

負責統籌本港新冠疫苗接種計劃的聶德權指出，新安排切合「知情同意」原則：「有一些長者本身如果沒有認知能力，醫生本身都會清楚，我們會透過院舍，去通知他們的家人，醫生看過覺得合適接種疫苗，基本上都會接種疫苗，除非他們有明確的書面反對。但他們要清楚知道風險。」

他指，數據及實踐證明疫苗有效保護長者，有八成院舍長者經醫生評估後適合接種，但當中有逾一半家屬反對或持保留態度，政府會繼續加強同長者及家屬的解說工作。他認為，現時七成多的接種率得來不易，未來一年會繼續提升不同年齡人士，包括工作人口、長者及5至11歲小童的接種率。