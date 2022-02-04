林鄭記者會疑似講粗口單字　上周口誤動態清零非「始作俑者」

行政長官林鄭月娥今日（4日）下午舉行疫情措施記者會，交代政府將會推出的多項抗疫措施，透露將有大幅減少人流措施，並會安排全民自我檢測，又指「疫苗通行證」終極目標是打第三針疫苗。



不過，記者會後網絡泛起另一熱點，是林鄭在宣佈措施期間，疑似於情急中修正其錯誤，說了一個粗口單字，相關片段便遭被網民瘋傳。今次似是林鄭近日第二次失言，上星期她在回答何謂「動態清零」時，指自己不是「始作俑者」，被指用錯成語。《香港01》記者向特首辦查詢，但刊登稿件前暫未獲回覆，而政府新聞稿並沒有相關語句。



林鄭在記者會上表示疫情嚴峻，因此未來政府會採取一系列措施，包括在馬鞍山設立火眼實驗室，令每日檢測能力由10萬提升至30萬，預計今個月完成。另外亦已採購逾1000萬包快速測試包，下周陸續到達，之後會推出全民自願快速測試。

此外，林鄭又預告2月24日推出的「疫苗通行證」最終目標是要求打齊三針才能進入指定處所。然而，在記者會期間，林鄭疑似講錯一些內容，她情急糾正時，似乎不慎講一個粗口單字，此段影片稍後在網絡火速瘋傳：

除咗供應，呀唔係，X，除咗提供緊急、同埋必須...... 林鄭月娥2月4日記者會

晚上政府新聞稿已沒有相關語句：

政府會實行擴大特別上班安排至下星期五，即二月十一日，除了提供緊急（emergency）和必須（essential）及抗疫支援服務外，公務員都是在家工作。 政府新聞稿

林鄭在1月27日記者會時亦有失言，表示自己不是「動態清零」的「始作俑者」，因此無法提供權威性解釋。然而「始作俑者」為貶義詞，意指「開了壞先例的人」，出自《孟子‧梁惠王上》：「始作俑者，其無後乎」，因此用在「動態清零」並不正確。

民建聯梁熙。（李澤彤攝）

曾爭取「西河灣地鐵站」 梁熙：三種方法應對各有優劣

競選期間曾經口誤「爭取西灣河地鐵站」，一度成為網上話題的民建聯立法會議員梁熙表示，政治人物口誤其實不少，指自己講錯話後民建聯內部亦有開會，有人提出了三個應對方法，分別是不理會、以跳脫方式自嘲，以及鄭重道歉。

他說，每個方法都有優點和缺點，當時他認為自己是新人不宜太輕挑，因此選擇先鄭重道歉，再看情況自嘲一下，最後大家都記得民建聯是爭取小西灣興建港鐵站。

梁熙認為，以林鄭等公眾知名的政界人物來說，在回應事件是不妨先自嘲一下，再將自己的意思重新說一次，社會自然會討論相關內容，等於為相關措施免費宣傳。

實政圓桌立法會議員田北辰則認為，不必執着於發音，另一個角度來看，以市井語氣可能更貼地，不過，四字成語就不能亂用。

田北辰說，其實做甚麼較講甚麼更重要，社會應集中討論抗疫措施有何不足。